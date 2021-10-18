FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 79

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Глюк
 
Сергей Криушин:

Во кто-то наварился...круто, ничего не скажешь


Я думал что только у меня так отшпилило, оказывается что нет)

А что это такое, почитаем утром

 
Сергей Криушин:

Во кто-то наварился...круто, ничего не скажешь


А это мой график. Странно. И терминал у меня запустился на 45 мин. позже сегодня.

 
Может франку приказали опять привязаться... чтоб не болтался где попало...у них же там с этим строго...Обком сказал - нато братцы, нато - комсомол ответил - есть...
 

Так почему у меня нет такой шпили?.

Сейчас на другом терминале гляну.

Это втбэшный. есть.

И еще 1, увидите чей это.

Наверно у меня нет такой шпили, потому что терминал на 45 мин. позже запустился. Кому то дали заработать при этом, 

а кого то спасли от слива.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Так почему у меня нет такой шпили?.

Сейчас на другом терминале гляну.

Это втбэшный. есть.

И еще 1, увидите чей это.

Наверно у меня нет такой шпили, потому что терминал на 45 мин. позже запустился. Кому то дали заработать при этом, 

а кого то спасли от слива.)))

Опять скажут - роботы виноваты...эффект домино сработал...)))  весело живут - прикол на приколе...

 
Aleksandr Yakovlev:

Так почему у меня нет такой шпили?.

Сейчас на другом терминале гляну.

Это втбэшный. есть.

И еще 1, увидите чей это.

Наверно у меня нет такой шпили, потому что терминал на 45 мин. позже запустился. Кому то дали заработать при этом, 

а кого то спасли от слива.)))

не то чтобы от слива, но в пятничную ночь скрепя сердце вышел с рынка :-)

кстати терминал запустил только что - шпиля на месте :-) очевидно её наличие/отсутствие/размер зависит от поставщика ликвида.

и вообще похоже у кого-то просто математика глюкнула - на открытии сессии цена была ровно в паритете 1.0..Бедолаге роботу свело железный мозг

 
Aleksandr Yakovlev:

Так почему у меня нет такой шпили?.

Сейчас на другом терминале гляну.

Это втбэшный. есть.

И еще 1, увидите чей это.

Наверно у меня нет такой шпили, потому что терминал на 45 мин. позже запустился. Кому то дали заработать при этом, 

а кого то спасли от слива.)))

вот такая ситуация говорит что нас всех здесь лошарят просто работает робот против трейдеров а не рыночная ситуация, кто с этим не согласен обоснуйте, на чем была такая шпилька и цена осталась на том-же уровне 100 процентный лохотрон кухонь 

 
5drakon:

вот такая ситуация говорит что нас всех здесь лошарят просто работает робот против трейдеров а не рыночная ситуация, кто с этим не согласен обоснуйте, на чем была такая шпилька и цена осталась на том-же уровне 100 процентный лохотрон кухонь 

вот это- шея так шея только без головы теперь ждите пробой линии плеч

 
кстати по франку такое я замечаю уже не первый раз и спрэд бывает тоже такой-же бешенный как шпилька
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