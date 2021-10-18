FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 79
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Во кто-то наварился...круто, ничего не скажешь
Я думал что только у меня так отшпилило, оказывается что нет)
А что это такое, почитаем утром
Во кто-то наварился...круто, ничего не скажешь
А это мой график. Странно. И терминал у меня запустился на 45 мин. позже сегодня.
Так почему у меня нет такой шпили?.
Сейчас на другом терминале гляну.
Это втбэшный. есть.
И еще 1, увидите чей это.
Наверно у меня нет такой шпили, потому что терминал на 45 мин. позже запустился. Кому то дали заработать при этом,
а кого то спасли от слива.)))
Так почему у меня нет такой шпили?.
Сейчас на другом терминале гляну.
Это втбэшный. есть.
И еще 1, увидите чей это.
Наверно у меня нет такой шпили, потому что терминал на 45 мин. позже запустился. Кому то дали заработать при этом,
а кого то спасли от слива.)))
Опять скажут - роботы виноваты...эффект домино сработал...))) весело живут - прикол на приколе...
Так почему у меня нет такой шпили?.
Сейчас на другом терминале гляну.
Это втбэшный. есть.
И еще 1, увидите чей это.
Наверно у меня нет такой шпили, потому что терминал на 45 мин. позже запустился. Кому то дали заработать при этом,
а кого то спасли от слива.)))
не то чтобы от слива, но в пятничную ночь скрепя сердце вышел с рынка :-)
кстати терминал запустил только что - шпиля на месте :-) очевидно её наличие/отсутствие/размер зависит от поставщика ликвида.
и вообще похоже у кого-то просто математика глюкнула - на открытии сессии цена была ровно в паритете 1.0..Бедолаге роботу свело железный мозг
Так почему у меня нет такой шпили?.
Сейчас на другом терминале гляну.
Это втбэшный. есть.
И еще 1, увидите чей это.
Наверно у меня нет такой шпили, потому что терминал на 45 мин. позже запустился. Кому то дали заработать при этом,
а кого то спасли от слива.)))
вот такая ситуация говорит что нас всех здесь лошарят просто работает робот против трейдеров а не рыночная ситуация, кто с этим не согласен обоснуйте, на чем была такая шпилька и цена осталась на том-же уровне 100 процентный лохотрон кухонь
вот такая ситуация говорит что нас всех здесь лошарят просто работает робот против трейдеров а не рыночная ситуация, кто с этим не согласен обоснуйте, на чем была такая шпилька и цена осталась на том-же уровне 100 процентный лохотрон кухонь
вот это- шея так шея только без головы теперь ждите пробой линии плеч