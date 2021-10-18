FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 195

Я стараюсь никого не унижать,никаких фантазий , только про сейчас и сегодня.Форум это площадка для обсуждения.....
 
Alexxl2008:
Я стараюсь никого не унижать,никаких фантазий , только про сейчас и сегодня.Форум это площадка для обсуждения.....

В следующий раз, постарайтесь, выдвигая свой прогноз, хоть чем то его обосновать...
кто знает, возможно в ваших словах кто то увидит подтверждение ....

 
 
Speculator:

это вы сейчас на 114.03 намекаете ?)
или просто на возврат под уровень на 112.00 ?

 
Тимур ,сегодня EURJPY просто прет вниз ,без намеков . Когда указываю цель, имею  в виду тейк ,он выше на 2 спреда ,чтобы ордера гарантированно закрылись даже в ваше отсутствие.
 
Alexxl2008:
Тимур ,сегодня EURJPY просто прет вниз ,без намеков . Когда указываю цель, имею  в виду тейк ,он выше на 2 спреда ,чтобы ордера гарантированно закрылись даже в ваше отсутствие.

Отчего же без намеков? EUJPY и EURUSD движутся по одинаковым траекториям, обе пары сформировали коррекционный сигнал, который легко может стать разворотным, на евре он даже сработал только что, на еньке пока нет. Обе пары вышли на значимые уровни поддержки

 
О. И на еньке сработал. 
 
Синхронный рост евро и ены к доллару до уровня 1.13 и 126,5. Возможны варианты снижения, но вероятность низка. 
 
Доброго всем дня.Дорабатываю шпильку вниз по EURJPY .Тейк 1.2504
 
Alexxl2008:
Доброго всем дня.Дорабатываю шпильку вниз по EURJPY .Тейк 1.2504

По масонской системе или как еще? ;)

