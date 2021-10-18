FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 438
Прошло несколько часов.
Ситуация выглядит не в вашу пользу, милочек.
Вы слишком торопливы. Терпения у вас маловато:
Но не расстраивайтесь. Все поправимо.
Вот поработаете с моё, тогда и результаты будут получше... ))
Ситуация та же , вечером посмотрим, пальчики пока не загибайте
Хорошо, посмотрим позже на расклад сил.
А пока позвольте вас спросить, почему вы решили, что пары NZD/CHF и AUD/CHF, которые находятся в зоне сильной перепроданности, продолжат свое путешествие вниз?
Неужели потому, что швейцарский франк считается защитным активом?
Сейчас в мире неспокойно, правда..? ))
так проги не пользуют
если что то исправляешь руками - значит не нравится как работает программа
исправляй программу, а руками не надо лезть в торговлю
программа то отличная - а вот руки так и тянутся.
я тут, опять хочу хвастанутся . - последний раз... больше не буду.
Это вы немного рассказали о своем видении технической картины.
При этом главное (фундаментальный фактор) вы пропустили. А это по главнее техники будет.
Вы слышали что нибудь о т.н. "Брекзит"..?
31 Октября ещё не наступило.
Фунту трудно укрепляться в таких условиях. И при его росте - нужно присматриваться к продажам.
В том числе и в паре с Евро.
Пара EUR/GBP очень волатильна. Раскардан в амплитуде выше чем у многих других пар.
Здесь поможет только сама тенденция и терпение.
Хотя соглашусь, что смотреть на ценовой разгул в eur/gbp - занятие не из легких.
Просто тенденцию никто ещё не отменял. И если пара откатится к Югу - это момент для покупки, а не продажи.
Что касается NZD/CHF и AUD/CHF, то, я не считаю хорошей идеей продавать в самом низу (особенно на месячном графике). Проще было отказаться от операций с ними.
Есть и другие пары, в которых можно быть более уверенными.
Я вообще без понятия в какой он зоне, честно пофиг.
Вот так здрасьте... )))
Я часто наблюдал, как технические фигуры и модели (свечные в том числе) легко разбивались фундаментом...
Казалось бы, вот нарисовалось поглощение, или ещё что то в этом роде...
Но просыпаются трейдеры с других регионов и продолжают сливать и сливать, пока кто-то пытается купить внизу.
Тут-то сразу вспоминается, что тренд никто не отменял. Тренд - это тенденция. И пока не подтверждено обратное... Не стоит ловить падающие ножи.
Я уже давно перестал верить техническим фигурам. Они запросто рушатся.
Техника - только для входа/выхода (или для расстановки стопов).
Фундамент - основной компас. Им и надо руководствоваться в принятии решений.
UsdJpy 107.40 sell
TP 106.00
UsdJpy 107.40 sell
TP 106.00
Срочно перевернитесь.
Надо покупать.