FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 8

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Lesorub:

Вот картинка:


Есть и такое. Отскок от 109.9 до 103.75.

Однако надеюсь, что сейчас капиталы пойдут в высокорисковые активы из валют убежищь.

Спасибо.

 

                                                                   Технология кидка на рыжике:


 

У кого баксов мерено, хранить до 83 деревом.

И закупиться на старость по 58, если потянутся за нижними долгами...


 

как в чат войти? вроде есть же


Лесоруб, что за долг надпись? долг кому

что за куча линий пересекающихся иногда


есть 3 линий, закрытие дня и  средний максимум/минимум дня, аферистов гнать надо в шею, ** ***гане

 
Fast528:

как в чат войти? вроде есть же


Лесоруб, что за долг надпись? долг кому

что за куча линий пересекающихся иногда


есть 3 линий, закрытие дня и  средний максимум/минимум дня, аферистов гнать надо в шею, ** ***гане

Кто еще Новый год справляет - Вам к ним...
 
Lesorub:
Кто еще Новый год справляет - Вам к ним...

лучше объясни

есть 3 линий, там точка.

не уловил смысл.

 
Fast528:

лучше объясни

есть 3 линий, там точка.

не уловил смысл.

Линий может быть миллион...

И точек столько же.

Какой вопрос - такой ответ.

Сформулируйте точно свой вопрос!

 

еще раз,


что за долг надпись? долг кому

что за куча линий пересекающихся иногда

 
Fast528:

еще раз,


что за долг надпись? долг кому

что за куча линий пересекающихся иногда

Видно, Вы вообще не в теме...

Но, я не учитель и не веду ликбезов.

Поищите тему: "Работа по паттерну "Рельсы".

Там есть очень многое из Ваших вопросов.

 
Lesorub:

Видно, Вы вообще не в теме...

Но, я не учитель и не веду ликбезов.

Поищите тему: "Работа по паттерну "Рельсы".

Там есть очень многое из Ваших вопросов.

не разочаровывай только)

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