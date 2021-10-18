FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 8
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Вот картинка:
Есть и такое. Отскок от 109.9 до 103.75.
Однако надеюсь, что сейчас капиталы пойдут в высокорисковые активы из валют убежищь.
Спасибо.
Технология кидка на рыжике:
У кого баксов мерено, хранить до 83 деревом.
И закупиться на старость по 58, если потянутся за нижними долгами...
как в чат войти? вроде есть же
Лесоруб, что за долг надпись? долг кому
что за куча линий пересекающихся иногда
есть 3 линий, закрытие дня и средний максимум/минимум дня, аферистов гнать надо в шею, ** ***гане
как в чат войти? вроде есть же
Лесоруб, что за долг надпись? долг кому
что за куча линий пересекающихся иногда
есть 3 линий, закрытие дня и средний максимум/минимум дня, аферистов гнать надо в шею, ** ***гане
Кто еще Новый год справляет - Вам к ним...
лучше объясни
есть 3 линий, там точка.
не уловил смысл.
лучше объясни
есть 3 линий, там точка.
не уловил смысл.
Линий может быть миллион...
И точек столько же.
Какой вопрос - такой ответ.
Сформулируйте точно свой вопрос!
еще раз,
что за долг надпись? долг кому
что за куча линий пересекающихся иногда
еще раз,
что за долг надпись? долг кому
что за куча линий пересекающихся иногда
Видно, Вы вообще не в теме...
Но, я не учитель и не веду ликбезов.
Поищите тему: "Работа по паттерну "Рельсы".
Там есть очень многое из Ваших вопросов.
Видно, Вы вообще не в теме...
Но, я не учитель и не веду ликбезов.
Поищите тему: "Работа по паттерну "Рельсы".
Там есть очень многое из Ваших вопросов.
не разочаровывай только)