Aleksandr Yakovlev:

Не торгую голду, плохо дается моему пониманию.

А что там понимать, щас как свалится вниз и профит)))

 
Я тоже, это будет 4-й трейд по ней, и скорее всего закончу с ней.

 
Есть такая мировая тенденция, что всё может упасть в цене, кроме ресурсов которым нет замены. Нефть можно заменить, а вот уран - нельзя.

 

Вот как славненько. Половинку (11 п.) закрыл и в БУ.


 

Лонг в AUD/NZD, профит как даст, но чистая пипсовка и на выходные. С голды лимиты убрал. Фуй закрыл на +117 пипок, хватит мучить.


 
Ну и правильно что закрыл)))

 
Это была супер-сделка за последние несколько лет. Я столько депозита в один трейд не вливал

 
У меня такие сделки часты. Я кстати еньку закрыл , 25 п. На сегодня наверно все уже с торговлей.


 
Не, Я не рискую так - есть прошлый опыт

График вот такой получился


 
На выходных закрою 2 счёта и перелью на 2 других, не удобно вести 4 счёта сразу.
