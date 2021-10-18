FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 557
Не торгую голду, плохо дается моему пониманию.
А что там понимать, щас как свалится вниз и профит)))
Я тоже, это будет 4-й трейд по ней, и скорее всего закончу с ней.
Есть такая мировая тенденция, что всё может упасть в цене, кроме ресурсов которым нет замены. Нефть можно заменить, а вот уран - нельзя.
Вот как славненько. Половинку (11 п.) закрыл и в БУ.
Лонг в AUD/NZD, профит как даст, но чистая пипсовка и на выходные. С голды лимиты убрал. Фуй закрыл на +117 пипок, хватит мучить.
Ну и правильно что закрыл)))
Это была супер-сделка за последние несколько лет. Я столько депозита в один трейд не вливал
У меня такие сделки часты. Я кстати еньку закрыл , 25 п. На сегодня наверно все уже с торговлей.
Не, Я не рискую так - есть прошлый опыт
График вот такой получился