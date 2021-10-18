FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 176

Новый комментарий
[Удален]  

GBPUSD будем планировать поход в sell ?? 

 

Курочка по зернышку...


 

Индексу бакса еще 8 пунктов до дневного хода. И, можно ждать коррекцию:


 
Фаррух Солиев:

Почему прибыль не 306 а 229,70?

1.33320 - 1.33218 = 0.00102

0.00102 * 3 = 0.00306

0.00306 * 100000 = 306

а своп был а комиссия
 
Ага...
 
Фаррух Солиев:

Почему прибыль не 306 а 229,70?

1.33320 - 1.33218 = 0.00102

0.00102 * 3 = 0.00306

0.00306 * 100000 = 306

пункты умножаем на лот и умножаем на стоимость пункта = профит

а у Вас чо за хитрые расчеты?

 
Фаррух Солиев:

А у вас какой расчёт? Откуда это 229.7?


По моем расчётам 102 пункт умножаем на 3 лота = 306. Не так ли?

там дело темное, т.к. голые цифры

Вы посчитайте то, что на предыдущей странице - сделка на картинке

сойдется ли?

 
Фаррух Солиев:

https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page176#comment_11319156

Там всё видно а цифры непонятно, особенно профит. Так не должно быть...

ну, там все правильно

что не нравится?

 
Фаррух Солиев:

а стоимость пункта какая?

у этой пары не 10, поэтому

 
Фаррух Солиев:
Стоимость пункта 1.
и не 1
1...169170171172173174175176177178179180181182183...579
Новый комментарий