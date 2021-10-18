FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 176
GBPUSD будем планировать поход в sell ??
Курочка по зернышку...
Индексу бакса еще 8 пунктов до дневного хода. И, можно ждать коррекцию:
Почему прибыль не 306 а 229,70?
1.33320 - 1.33218 = 0.00102
0.00102 * 3 = 0.00306
0.00306 * 100000 = 306
пункты умножаем на лот и умножаем на стоимость пункта = профит
а у Вас чо за хитрые расчеты?
А у вас какой расчёт? Откуда это 229.7?
По моем расчётам 102 пункт умножаем на 3 лота = 306. Не так ли?
там дело темное, т.к. голые цифры
Вы посчитайте то, что на предыдущей странице - сделка на картинке
сойдется ли?
https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page176#comment_11319156
Там всё видно а цифры непонятно, особенно профит. Так не должно быть...
ну, там все правильно
что не нравится?
а стоимость пункта какая?
у этой пары не 10, поэтому
Стоимость пункта 1.