FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 328
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это история у рубля 10 лет, а движение вверх может за две минуты произойти .
Доллар/рубль на 50 руб сходит, а потом на 120 руб за два дня и будет весело с конечной целью 500 руб за доллар.Айфон по цене машины за 700 тысяч будут в очереди стоять чтобы купить.
Да, мечтать не вредно - хорошо бы так долги бы обесценились и кредиты... просто коммунизм с другой стороны...)))))
Например сейчас рубль коснется 63.22, а понедельник пойдет вниз на 61.4.Посмотрим по времени.
рубль после сверхбольшой распродаже ОФЗ уже даже не то что за 10%, а и за 5% влет уходят любые громадные суммы и еще просят...тут конечно можно думать и о прогнозе Рената в 28 копеек/дол...))
да рубль становится просто железобетонным, а если еще побольше ракет наклепаем, то вообще будет "броня крепка и танки наши быстры"...весь мир у нас в карманах...наступит коммунизм, о котором все время говорили большевики и на всей планете...))))))
Сергей, Вы неплохой аналитик, и у Вас есть художественный дар падение обьявить взлетом,но мой простой совет старика-не делайте прогноз по рублю.П
В каком смысле: чтоб не делали - все равно улетит выше облаков..."и чтоб они не делали не идут дела"...))
А почему бы и нет??? Палки не врут...
Сергей, Вы неплохой аналитик, и у Вас есть художественный дар падение обьявить взлетом,но мой простой совет старика-не делайте прогноз по рублю.П
Звучит внушающе.
Старик способен объяснить предыдущий рост рубля?
(т.е. причины инфляции)