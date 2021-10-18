FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 328

Новый комментарий
 
Это история у рубля 10 лет, а движение вверх может за две минуты произойти .
 
Alexxl2008:
Это история у рубля 10 лет, а движение вверх может за две минуты произойти .
ну ну....
 
Например сейчас рубль коснется 63.22, а понедельник пойдет вниз на 61.4.Посмотрим по времени.
 
По EURJPY сейчас похожее на рубль движение вниз,только посильнее.Либо сегодня 180п вниз, либо в понедельник с гэпом на открытии.Полгода заканчивается а на недельный минимум не сходили.Значит все будет быстро.
 
Alexxl2008:
Доллар/рубль на 50 руб сходит, а потом на 120 руб за два дня и будет весело с конечной целью 500 руб за доллар.Айфон по цене машины за 700 тысяч будут в очереди стоять чтобы купить.

Да, мечтать не вредно - хорошо бы так долги бы обесценились и кредиты... просто коммунизм с другой стороны...)))))

 
Alexxl2008:
Например сейчас рубль коснется 63.22, а понедельник пойдет вниз на 61.4.Посмотрим по времени.

рубль после сверхбольшой распродаже ОФЗ уже даже не то что за 10%,  а и за 5% влет уходят любые громадные суммы и еще просят...тут конечно можно думать и о прогнозе Рената в 28 копеек/дол...))

да рубль становится просто железобетонным, а если еще побольше ракет наклепаем, то вообще будет "броня крепка и танки наши быстры"...весь мир у нас в карманах...наступит коммунизм, о котором все время говорили большевики и на всей планете...))))))

 
Сергей, Вы неплохой аналитик, и у Вас есть художественный дар падение обьявить взлетом,но мой простой совет старика-не делайте прогноз по рублю.П
 
Alexxl2008:
Сергей, Вы неплохой аналитик, и у Вас есть художественный дар падение обьявить взлетом,но мой простой совет старика-не делайте прогноз по рублю.П

В каком смысле: чтоб не делали - все равно улетит выше облаков..."и чтоб они не делали не идут дела"...))

 

А почему бы и нет??? Палки не врут...


 
Alexxl2008:
Сергей, Вы неплохой аналитик, и у Вас есть художественный дар падение обьявить взлетом,но мой простой совет старика-не делайте прогноз по рублю.П

Звучит внушающе.

Старик способен объяснить предыдущий рост рубля?

(т.е. причины инфляции)

1...321322323324325326327328329330331332333334335...579
Новый комментарий