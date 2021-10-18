FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 242

Vladimir Karputov:

Администрация приносит свои извинения. В результате сбоя некоторые сообщения были потеряны. Пустые сообщения (контент из которых не удалось восстановить) - удалены.

Хотелось бы получить ответ на вопрос- Результат сбоя только на этой ветке или затронул и другие?

 
wiktar:

И другие тоже. Видел собственными глазами.

Alexey Viktorov:

Хорошо. 
Alexey Viktorov:

Странно что вы вроде  никогда не писали в этой теме,а тут проявили активность... 
Тогда продолжим общаться открыто по поводу ***и по поводу остального)))) 
 
wiktar:
wiktar: - забанили что ли...за раздачу секретной инфы.... примерно конструкцию я понял наверное...так то ничего сложного...

большой секрет

 
Сергей Криушин:

wiktar: - забанили что ли...за раздачу секретной инфы.... примерно конструкцию я понял наверное...так то ничего сложного...


Администрация, можно "услышать" причину почему получил бан участник wiktar, хочется понять, чтобы "не наступить на те-же грабли"...

 
Anzhela Sityaeva:

Anzhela Sityaeva:

Не знаю как у них там...у нас сильный дождь... наверно за излишнюю саморекламу своего продукта...

 
wiktar:
Странно что вы вроде  никогда не писали в этой теме,а тут проявили активность... 
Не писал, но читал каждый день. Вот и сегодня прочёл.
