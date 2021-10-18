FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 410

Aleksandr Klapatyuk:

как то рискованно. рановато ему вверх. NZDUSDDaily

хотя - кто его знает.

 

Вот именно...

(кроме палок )

 
Lesorub:

Вот именно...


Евру покупали?

 
sterva:

Евру покупали?

Вот она...

И пониже:


 
Lesorub:

Вот она...

И пониже:


А от 12 сентября? Ведь она больше...

 
sterva:

А от 12 сентября? Ведь она больше...

Та с Н4 и она в работе.

Но, дневки сильнее...


Buy stop 1.10734

TP 1.11277
 
https://youtu.be/jAAIty3m6zM?list=PLW1zNJxwOIxJqI83aB3yjdJdw9QC2qkv2

флет теперь

можно торговать в любую сторону пару недель

//чо то скучно тут у вас стало ;)


"Лисья" улыбка женщины сильнее мужчины (Copyright © new-rena):

хлопаем, чо теперь:

удачных выходных

;)

 
Да... Понедельник день тяжелый)))
 
 франк на 0.9850 продолжает снижение.
 
Aleksandr Klapatyuk:

если закрепится выше фиолетовой линии в 12.00мск. то может уйти вверх  EURUSDH2

не закрепилась выше фиолетовой линии 

- может и вниз ещё сходить

была не была. рискну вверх


Интересный подход к торговле. Научишь?

 

Пока не будет одного из сценарий, входить в рынок не буду.


