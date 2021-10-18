FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 410
как то рискованно. рановато ему вверх. NZDUSDDaily
хотя - кто его знает.
Вот именно...
(кроме палок )
Евру покупали?
Вот она...
И пониже:
А от 12 сентября? Ведь она больше...
Та с Н4 и она в работе.
Но, дневки сильнее...
Buy stop 1.10734TP 1.11277
флет теперь
можно торговать в любую сторону пару недель
//чо то скучно тут у вас стало ;)
"Лисья" улыбка женщины сильнее мужчины (Copyright © new-rena):
хлопаем, чо теперь:
удачных выходных
;)
если закрепится выше фиолетовой линии в 12.00мск. то может уйти вверх EURUSDH2
не закрепилась выше фиолетовой линии
- может и вниз ещё сходить
была не была. рискну вверх
Интересный подход к торговле. Научишь?
Пока не будет одного из сценарий, входить в рынок не буду.