FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 283
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо! - будем поглядеть
а так сигналы хорошие и по моим индикаторам GBPJPYH4
Это ты купил по моему прогнозу?
Если так, то риски только твои.
Если пойдет не в мою сторону, я знаю как выйти в +.
А у тебя получиться?
Это ты купил по моему прогнозу?
Если так, то риски только твои.
Если пойдет не в мою сторону, я знаю как выйти в +.
А у тебя получиться?
я тоже - немного знаю.
я всегда рискую- кто не рискует не пьёт шампанское 😎
я тоже - немного знаю.
я всегда рискую- кто не рискует не пьёт шампанское 😎
А, ну тогда лады.
А, ну тогда лады.
Все равно - Спасибо!
так хоть - понятно что мы здесь все делаем.
А, ну тогда лады.
Во -ещё и зелёная пипочка появилась
Половину сделки закрыл, остальное в БУ.Если выбьет, все равно в +
сделка по еврофунту. 1 цель внизу. Стоп короткий.
будем ждать)))
Что то сегодня форумчане не активные на разговоры и прогнозы.
Неужто посливались.
что то в этом есть схожесть