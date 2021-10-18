FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 283

Aleksandr Klapatyuk:

Спасибо! - будем поглядеть 

а так сигналы хорошие и по моим индикаторам GBPJPYH4

 

Это ты купил по моему прогнозу?

Если так, то риски только твои.

Если пойдет не в мою сторону, я знаю как выйти в +.

А у тебя получиться?

[Удален]  
я тоже - немного знаю.

я всегда рискую- кто не рискует не пьёт шампанское  😎

 
Aleksandr Klapatyuk:

я тоже - немного знаю.

я всегда рискую- кто не рискует не пьёт шампанское  😎

А, ну тогда лады.

[Удален]  
Все равно - Спасибо!

так хоть - понятно что мы здесь все делаем.

[Удален]  
Во -ещё и зелёная пипочка появилась 

GBPJPYH4

 

Половину сделки закрыл, остальное в БУ.Если выбьет, все равно в +


 

сделка по еврофунту. 1 цель внизу. Стоп короткий.

будем ждать)))


 

Что то сегодня форумчане не активные на разговоры и прогнозы.

Неужто посливались.

 
Хороший вход, согласен.Ищу более быстрые пары.AUDNZD вместе с йеной самые подходящие. AUDNZD входит в штопор вниз на 1.02777 и потом очень крутой подьем вверх.
[Удален]  

что то в этом есть схожесть 

Inkedситуация_LI

