спрогнозированные изменения цен и точки входа по некоторым инструментам. Система разработана в среде одного финансового софта,о котором нельзя говорить в слух.( и это не шутки)
На графиках видны сигналы для входа в сделку. Выход и из сделки не показан( он может быть как по фиксированной прибыли/убытку, так и по различным состояниям инструмента- все подробности не в рамках данной ветки,або забанят)
Если кому то будет интересно то вот мои основные правила торговли стратегией крупного капитала
Если кому то будет интересно то вот мои основные правила торговли стратегией крупного капитала-1. нахождение цен на которых стоят либо ордера либо заявки крупного капитала
2. анализ именно этих цен( это открытые сделки либо лимитники) 3. нахождение цен которые выше или ниже текущего интереса крупного капитала и которые так же содержат крупные объемы открытых сделок либо лимитных приказов( именно это я и называю потенциал хода) 4. Определяю цену которую будет удерживать крупный капитал защищая свою позицию. 5.рассчитываю размер стоп лосса что бы понимать подходит ли мне этот инструмент в данный момент для торговли( минимальное соотношение стоп лосс/тейк профит= 1 к 3) 6. после подтверждения всех моментов что сделка при текущей информации будет прибыльна-совершаю сделку( сделка совершается либо по рынку(что не так часто из за большого объема позиции,часто могут дать не ту цену которая интересна) либо по отложенному ордеру-что в большинстве случаев.) Далее сопровождаю сделку анализируя поступающие данные .
А что-же с тиковыми объемами? А то мы с мужем тоже проходили, правда осенью 2008, по перекрестку Бродвея с Уолл Стрит :) но в то время все было хорошо и без торговли...
выберу время побольше свободного и напишу про тиковые объемы.
Мадам! Тиковые объемы - это мера волатильности (дисперсии) рынка. Кроме того, по ним можно судить о периодичности процессов. В общем, это весьма и весьма полезная штука в умелых руках.
