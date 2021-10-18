FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 138
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый вечер. Ближайшая нижняя по евро рельсовая цель уже в районе 1.11?
Еще верха не отработали: ТР 1.1543, свеча от 30.01 с Н4
На КИВИ, Ауди с Н1 - классика!!!
Фунт ТР 1.3094 с Н4 и долг 1.2895
Это не обвал, это втюхивание народу лажи... Загон в противоход.
Основание: бай сигнал на индексе с Н4 !!!
То же самое на луне. Есть сигнал, есть ТР, есть загон в противоход.
Попутно:
да не
просто пополнят казну чуток и вернутся
да не
просто пополнят казну чуток и вернутся
Называй, как хочешь...
Лунь уже отыграл половину.
Фунт на очереди.
Пишу же, распланировано все заранее. Все обозначенные ТР будут взяты!!!
Пожалуй...
Что то совсем непонятки какие то. Раньше если прирост более 50% в месяц, то рейтинг пропадал.
Потом сделали (не так давно) , что рейтинг есть, но при этом чуть ли не в самый низ опускали по рейтингу.
Сейчас опять вернули прошлые правила что ли?
Что то совсем непонятки какие то. Раньше если прирост более 50% в месяц, то рейтинг пропадал.
Потом сделали (не так давно) , что рейтинг есть, но при этом чуть ли не в самый низ опускали по рейтингу.
Сейчас опять вернули прошлые правила что ли?
Инвестируешь...или продаешь... мне вообще фиолетово все эти рейтинги...хочешь рисковать на этом - рискуй и тут такая же удача как и везде - сегодня есть завтра нет...вот если вкладываться в 10 - 20 а еще лучше 100 сигналов - хеджировать риски так сказать, тогда другое дело...ну на это уже надо контору подпольную открывать, людей нанимать, чтобы все контролировать, да и деньги не малые вкладывать....
а дошло...))), вижу вижу - сигнал открыл вот в чем дело - редко заглядываю в профили...
Инвестируешь...или продаешь... мне вообще фиолетово все эти рейтинги...хочешь рисковать на этом - рискуй и тут такая же удача как и везде - сегодня есть завтра нет...вот если вкладываться в 10 - 20 а еще лучше 100 сигналов - хеджировать риски так сказать, тогда другое дело...ну на это уже надо контору подпольную открывать, людей нанимать, чтобы все контролировать, да и деньги не малые вкладывать....
а дошло...))), вижу вижу - сигнал открыл вот в чем дело - редко заглядываю в профили...
)))
)))
Удачи, буду болеть... посмотрим-посмотрим... две недели еще не срок...)))