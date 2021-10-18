FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 455
Полностью согласен, покупать страшно надо было два дня назад)))
Лично я пришортил по 1.2686 посмотрим что будет...
Отлично.
Я рядом с вами: 1.2684
Поработаем..?
было один раз такое - покупали и покупали фуняру на падении кто как мог
а ночью раз и всех разгрузили на депозит
;)
Это было продолжение тренда.
Потому все и слились.
Мы же продаем фунт на росте, внутри нисходящей тенденции.
Это же прописная истина...
Я за любой кипишь кроме голодовки)))Только у меня за день получается большое количество сделок, не угонитесь)
Счет не центовый.
Это просто всего лишь 1 доллар.
В этом нет ничего страшного.
Я тоже имею свою страту. Проверяю в деле...
И важно не количество, а качество.
Ладно, предлагаю не быть оппонентами.
Мы ведь здесь, что бы делиться опытом.
Вы опытный, и, поэтому я прошу вас не скрывать свои текущие сделки.
Вам ведь нечего бояться... Всё равно никто не сможет так же, как вы.
Раз уж вы не комментируете свои входы в Рынок (хотя и сообщаете о них), то хотя бы позвольте мониторить ваш расклад.
Иначе какой смысл в ваших уведомлениях нашего сообщества о том, что вы совершили вход в Рынок...
Ну как, по рукам? Вы откроете ваши текущие сделки на myfxbook..?
Конечно, вместе с вами. Как вы на нецентовом счете отрываете позицию с $1?
Я за любой кипишь кроме голодовки)))
Мы уже в плюсе, так что не забудьте выставить стоп на 1 пункт в зону безубытка.
За выходные произойдут события, которые в Понедельник вернут фунт вниз.
И можно будет зафиксировать профит.
Или же быть посмелее - выставить take profit подальше, но тогда и про trailing stop не забудьте.
Стопы это не моё)Только ТР...
Стопы это не моё)
Стопы - гарантия выживания.
Стопы обязательны.
Торгуйте правильно.
Всё получится.
))
Конечно, вместе с вами. Как вы на нецентовом счете отрываете позицию с $1?
Я правильно понимаю?
Вы спрашиваете меня, как я открываю позиции на счете с 1 долларом?
А вы сами не знаете?
Уровень маржи 1245.78% Вот гарантия выживания, и главное не лезть в пекло раньше времени)))
Уровень маржи 1245.78% Вот гарантия выживания, и главное не лезть в пекло раньше времени)))
Уровень маржи: 1865%