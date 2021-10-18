FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 455

Vasiliy Vilkov:

Полностью согласен, покупать страшно надо было два дня назад)))

Лично я пришортил по 1.2686 посмотрим что будет...

Отлично.
Я рядом с вами: 1.2684

Поработаем..?

 
Renat Akhtyamov:

было один раз такое - покупали и покупали фуняру на падении кто как мог

а ночью раз и всех разгрузили на депозит

;)

Это было продолжение тренда.
Потому все и слились.
Мы же продаем фунт на росте, внутри нисходящей тенденции.
Это же прописная истина...

 
Maksim Dlugoborskiy:

Отлично.
Я рядом с вами: 1.2684

Поработаем..?

Я за любой кипишь кроме голодовки)))

Только у меня за день получается большое количество сделок, не угонитесь)
Maksim Dlugoborskiy:

Счет не центовый.
Это просто всего лишь 1 доллар.
В этом нет ничего страшного.
Я тоже имею свою страту. Проверяю в деле...

И важно не количество, а качество.
Ладно, предлагаю не быть оппонентами.
Мы ведь здесь, что бы делиться опытом.
Вы опытный, и, поэтому я прошу вас не скрывать свои текущие сделки.
Вам ведь нечего бояться... Всё равно никто не сможет так же, как вы.
Раз уж вы не комментируете свои входы в Рынок (хотя и сообщаете о них), то хотя бы позвольте мониторить ваш расклад.
Иначе какой смысл в ваших уведомлениях нашего сообщества о том, что вы совершили вход в Рынок...

Ну как, по рукам? Вы откроете ваши текущие сделки на myfxbook..?

Конечно, вместе с вами. Как вы на нецентовом счете отрываете позицию с $1?

 
Vasiliy Vilkov:

Я за любой кипишь кроме голодовки)))

Мы уже в плюсе, так что не забудьте выставить стоп на 1 пункт в зону безубытка.
За выходные произойдут события, которые в Понедельник вернут фунт вниз.
И можно будет зафиксировать профит.
Или же быть посмелее - выставить take profit подальше, но тогда и про trailing stop не забудьте.

 
Maksim Dlugoborskiy:

Мы уже в плюсе, так что не забудьте выставить стоп на 1 пункт в зону безубытка.

Стопы это не моё)

Только ТР...
 
Vasiliy Vilkov:

Стопы это не моё)

Стопы - гарантия выживания.
Стопы обязательны.
Торгуйте правильно.
Всё получится.
))

 
Vladimir Baskakov:

Конечно, вместе с вами. Как вы на нецентовом счете отрываете позицию с $1?

Я правильно понимаю?
Вы спрашиваете меня, как я открываю позиции на счете с 1 долларом?
А вы сами не знаете?

 
Maksim Dlugoborskiy:

Стопы - гарантия выживания.
Стопы обязательны.
Торгуйте правильно.
Всё получится.
))

Уровень  маржи 1245.78% Вот гарантия выживания, и главное не лезть в пекло раньше времени)))

 
Vasiliy Vilkov:

Уровень  маржи 1245.78% Вот гарантия выживания, и главное не лезть в пекло раньше времени)))

Уровень маржи: 1865%

55

Цитата: -"Будьте на голову выше толпы"... )))
