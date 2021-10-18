FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 567

Все готово. С ены начинать не буду.

До НГ доживет?
 
До НГ доживет?

От куда в тебе столько не прикрытой желчи?

От куда в тебе столько не прикрытой желчи?

Простая логика
 
Простая логика

Ааа, ну тогда ладно. Понятно все.

 

Часть сделки закрыта, остальное переведено в БУ. Идем вниз в район 1,10500

потом 1,10000 . Это все приблизительно.


Часть сделки закрыта, остальное переведено в БУ. Идем вниз в район 1,10500

потом 1,10000 . Это все приблизительно.


Вообще то евра вверх, на 100 рр
Вообще то евра вверх, на 100 рр

Почему Вы! - Сменили мнения вверх? как раз сейчас -подошёл момент вниз ! - который по вашему мнению, был неделю назад?

Почему Вы! - Сменили мнения вверх? как раз сейчас -подошёл момент вниз ! - который по вашему мнению, был неделю назад?

Вот именно , неделю. Сейчас евра вверх, чифа вниз. Все логично
Вот именно , неделю. Сейчас евра вверх, чифа вниз. Все логично

Вы же говорили!? к 1.09 по евро? - И сейчас, кажись - мы идём к этой цели? или как?

Вы же говорили!? к 1.09 по евро? - И сейчас, кажись - мы идём к этой цели? или как?

Немного не дошли, разворот
