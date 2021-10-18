FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 563
У вас пусть растет а у нас падает. Пусть всегда будет профит)))
Потеряете депо так
Не ну все же в меру)))) Не потеряет если риски в пределах. Ну и страта в ощем то подходящая нужна. Оно конечно не должно ничего и никому))))) Ни рости ни падать
EURGBP вниз пошла шпилькой на 0.8282
Парни кто научит входить и выходить....вставить вынуть научился а входить выходить через раз...
Покажите - Ваш график .
- Ваши индикаторы - и только тогда будет видно где входить где выходить
Привет!
AUDCAD D1
USDCHF H1