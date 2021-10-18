FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 563

Новый комментарий
[Удален]  
Vasiliy Vilkov:

У вас пусть растет а у нас падает. Пусть всегда будет профит)))

Потеряете депо так
 
Vladimir Baskakov:
Потеряете депо так

Не ну все же в меру)))) Не потеряет если риски в пределах. Ну и страта в ощем то подходящая нужна. Оно конечно не должно ничего и никому))))) Ни рости ни падать

 
EURGBP вниз пошла шпилькой на 0.8282
 
Alexxl2008:
EURGBP вниз пошла шпилькой на 0.8282
Ещё варианты есть...? Прогноз на доллар дайте    20 00...
 
Уважаемые спикулянты ваш прогноз на сегодня по доллару .... (на момент выхода новостей 20 00)..
 
Парни кто научит входить и выходить....вставить вынуть научился а входить выходить через раз...
 
Kubera:
Парни кто научит входить и выходить....вставить вынуть научился а входить выходить через раз...
вход это тоже выход, только наоборот :-)
[Удален]  
Kubera:
Парни кто научит входить и выходить....вставить вынуть научился а входить выходить через раз...

Покажите - Ваш график .

- Ваши индикаторы -  и только тогда будет видно где входить где выходить 

 

Привет!

AUDCAD D1


 

USDCHF  H1


1...556557558559560561562563564565566567568569570...579
Новый комментарий