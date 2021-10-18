FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 432
Надо рулить поживчее, чтобы не стукаться.
это примерно то же самое как если бы Ты сказал:
1. вообще не ставить стопов (очень далеко)
2. или предсказывать поведение рынка (ставить в обозримых пределах)
1 и так понятно, 2 невозможно;)
Ты видишь рынок и я вижу рынок, но есть один маааленький нюанс, я вижу борьбу двух сил, а Ты видишь тренды которые могут окончиться так же внезапно как и начались и при этом Ты даже не знаешь и не можешь знать когда он закончится и даже когда он закончился Ты вряд ли сможешь это понять...
И получается Ты полагаешься, сам того не ведая, на свое незнание, принимая за факт свое видение подкрепляя его непроверенными сигналами...но кто знает может Тебе и повезет, а может и нет, повезет- хорошо, не повезет - ничего страшного)
Но это везение, игра, но точно не торговля...
А я свами и не спорю. каждый видит - то что хочет видеть .
по вашему прогнозу - куда двинет EURUSD ?
А что - не так? разве пара идёт не в том направлении ?
думаю ещё прикупить
на тесте моего алгоритма я нарисовал на каких величинах безоткатного резкого сильного тренда мой робот терпел некоторые убытки.
и теперь подумайте сможет ли ваша торговля такое выдержать)
10000 пунктов безоткатного движения за пару дней
7000 пунктов за 4 дня вертикально вверх, а потом резко вниз...
и такое как видите происходит довольно часто)
сольется все у Вас что есть и чего нет...
Ты же не думаешь что я способен видеть будущее?)
Я не умею так)Я же говорил, что не играю, а зарабатываю)
и поэтому мне не нужно знать куда она двинет.
куда бы ни двигалась я заработаю профит.небольшой но зато постоянный;)
в любом случае. пускай ходит куда хочет, главное чтобы не кругами))
Интересно, какой удод держит евру на одном месте
"Черная дыра"
сколько пройдет времени для её ликвидации, покажет ВРЕМЯ
не переключайтесь
;)
Да вот моё внутреннее убеждение, что теория спроса и предложения , для формирования цен это сказка для масс
спасибо что остаётесь с нами
мы продолжаем
;)
ещё докупил
это чувствуется
;)
ещё докупил
думаю ещё до купить