FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 432

Roman Kutemov:
Надо рулить поживчее, чтобы не стукаться. 
И стопы близко не ставить и далеко.

это примерно то же самое как если бы Ты сказал:

1. вообще не ставить стопов (очень далеко)

2. или предсказывать поведение рынка (ставить в обозримых пределах)

1 и так понятно, 2 невозможно;)

Martin Cheguevara:

Ты видишь рынок и я вижу рынок, но есть один маааленький нюанс, я вижу борьбу двух сил, а Ты видишь тренды которые могут окончиться так же внезапно как и начались и при этом Ты даже не знаешь и не можешь знать когда он закончится и даже когда он закончился Ты вряд ли сможешь это понять...

И получается Ты полагаешься, сам того не ведая, на свое незнание, принимая за факт свое видение подкрепляя его непроверенными сигналами...но кто знает может Тебе и повезет, а может и нет, повезет- хорошо, не повезет - ничего страшного)

Но это везение, игра, но точно не торговля...

А я свами и не спорю. каждый видит - то что хочет видеть . 

по вашему прогнозу - куда двинет EURUSD

 
Aleksandr Klapatyuk:

А что - не так? разве пара идёт не в том направлении ?

думаю ещё прикупить 


на тесте моего алгоритма я нарисовал на каких величинах безоткатного резкого сильного тренда мой робот терпел некоторые убытки.

и теперь подумайте сможет ли ваша торговля такое выдержать)

10000 пунктов безоткатного движения за пару дней

7000 пунктов за 4 дня вертикально вверх, а потом резко вниз...

и такое как видите происходит довольно часто)

сольется все у Вас что есть и чего нет...

 
Aleksandr Klapatyuk:

Ты же не думаешь что я способен видеть будущее?)

Я не умею так)Я же говорил, что не играю, а зарабатываю)

и поэтому мне не нужно знать куда она двинет. 

куда бы ни двигалась я заработаю профит.небольшой но зато постоянный;)

 в любом случае. пускай ходит куда хочет, главное чтобы не кругами))

 
Vladimir Baskakov:
Интересно, какой удод держит евру на одном месте

"Черная дыра"

сколько пройдет времени для её ликвидации, покажет ВРЕМЯ

не переключайтесь

;)

Да вот моё внутреннее убеждение, что теория спроса и предложения , для формирования цен это сказка для масс
 
спасибо что остаётесь с нами

мы продолжаем

;)

 
Aleksandr Klapatyuk:

ещё докупил 

это чувствуется

;)

Aleksandr Klapatyuk:

ещё докупил 

думаю ещё до купить 

Это вы зря
UsdCad 1.3328 sell
AudCad 0.8980 sell
TP 1000 pipsoв

