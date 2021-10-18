FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 274
ну что ты с этим будешь делать! GBPUSDH1
не хочет - и всё тут.☹
вы запрограммируйте свою торговую систему и прогоните ее в тестере мт5 за 3 года. тогда будете знать рабочая она или нет.
у меня скорости не хватит - совершать сделки в ручную
а если скорость уменьшить в тестере - тогда жизни не хватит - про тестировать
вы запрограммируйте свою торговую систему и прогоните ее в тестере мт5 за 3 года. тогда будете знать рабочая она или нет.
сборная осцилляторов
MACD с Stochastic в одном окне
-----------------------------------------------------------------
Stochastic и MACD
в первом окошке -это вторая снизу
Stochastic голубая линия - период К 21.- период D 3.- замедление 2. -метод LWMA .-цена Close/Close.
MACD красная линия - быстрое EMA 10. -медленное EMA 15. -MACD SMA 13. - Применить к: Close.
---------------------------------------------------------------------------
WPR и StdDev во втором окошке - в самом внизу
WPR -коричневая линия - период 13.
StdDev -синяя линия -период 8 .-сдвиг 0 .-метод LWMA .- Применить к: Close.
наверное уже скинула лишних
теперь продолжит полёт 🚀GBPUSDH1
вы запрограммируйте свою торговую систему и прогоните ее в тестере мт5 за 3 года. тогда будете знать рабочая она или нет.
Я вообще не понимаю эти прогоны за 3 а еще лучше говорят за 10 лет...что это дает - совершенно разные ситуации загоняются в один большой канал т.е. там должна быть и торговля во флете и в тренде вверх и в тренде вниз, а еще куча ТФ и на каждом один и тоже сов должен работать стабильно...а у каждого ТФ свой флет и свой тренд...ну это должен быть супер универсальный советник...
это ЧЕТВЕРГ
мой сливной денёк
Саш, не дотягиваешь до пятницы? Большинство прощается с депо в пятницу
не. четверг - это в прошлом
до следующего четверга -должен продержатся