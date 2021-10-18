FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 274

Новый комментарий
 
Aleksandr Klapatyuk:

ну что ты с этим будешь делать! GBPUSDH1

не хочет - и всё тут.


вы запрограммируйте свою торговую систему и прогоните ее в тестере мт5 за 3 года. тогда будете знать рабочая она или нет.
[Удален]  
multiplicator:
вы запрограммируйте свою торговую систему и прогоните ее в тестере мт5 за 3 года. тогда будете знать рабочая она или нет.

у меня скорости не хватит - совершать сделки в ручную

а если скорость уменьшить в тестере - тогда жизни не хватит - про тестировать   

[Удален]  
multiplicator:
вы запрограммируйте свою торговую систему и прогоните ее в тестере мт5 за 3 года. тогда будете знать рабочая она или нет.

сборная осцилляторов 

MACD с Stochastic в одном окне

-----------------------------------------------------------------

Stochastic и MACD
в первом окошке -это вторая снизу
Stochastic голубая линия - период К 21.- период D 3.- замедление 2. -метод LWMA .-цена Close/Close.

MACD красная линия - быстрое EMA 10. -медленное EMA 15. -MACD SMA 13. - Применить к: Close.

---------------------------------------------------------------------------
WPR и StdDev во втором окошке - в самом внизу
WPR -коричневая линия - период 13.
StdDev -синяя линия -период 8 .-сдвиг 0 .-метод LWMA .- Применить к: Close.

[Удален]  

наверное уже скинула лишних 

теперь продолжит полёт 🚀GBPUSDH1

GBPUSDH1_1

 
multiplicator:
вы запрограммируйте свою торговую систему и прогоните ее в тестере мт5 за 3 года. тогда будете знать рабочая она или нет.

Я вообще не понимаю эти прогоны за 3 а еще лучше говорят за 10 лет...что это дает  - совершенно разные ситуации загоняются в один большой канал т.е. там должна быть и торговля во флете и в тренде вверх и в тренде вниз, а еще куча ТФ и на каждом один и тоже сов должен работать стабильно...а у каждого ТФ свой флет и свой тренд...ну это должен быть супер универсальный советник...

 
Должен быть правильный сигнал и все
 
Добрый День ! Подскажите пожалуйста как раскрутить свой памм счёт.
[Удален]  

это ЧЕТВЕРГ

мой сливной денёк 

 
Саш, не дотягиваешь до пятницы? Большинство прощается с депо в пятницу
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Саш, не дотягиваешь до пятницы? Большинство прощается с депо в пятницу

не. четверг - это в прошлом

до следующего четверга -должен продержатся  

1...267268269270271272273274275276277278279280281...579
Новый комментарий