sterva:

В паре с евро пошел.)

Она та еще, пакостница...


 

Отработка по Ауди:

И еще палченки...


 
Lesorub:

Она та еще, пакостница...


Я имела ввиду фунт в паре с евро.)

 

Обзорка по мажорам

USDCAD

 
Anzhela Sityaeva:

Здравствуйте Анжела.

А что означает цифра находящий верхнем правом угле.

 
Фаррух Солиев:

3-х дневный ATR в %

 
Всем привет. Фунта кто нибудь купил?))) И еву?
 
По йене зашел вниз с целью 107.20 ,быстро может сходить.
 

Как в аптеке...


 

Еня:


