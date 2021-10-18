FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 356
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В паре с евро пошел.)
Она та еще, пакостница...
Отработка по Ауди:
И еще палченки...
Она та еще, пакостница...
Я имела ввиду фунт в паре с евро.)
Обзорка по мажорам
Обзорка по мажорам
Здравствуйте Анжела.
А что означает цифра находящий верхнем правом угле.
Здравствуйте Анжела.
А что означает цифра находящий верхнем правом угле.
3-х дневный ATR в %
Как в аптеке...
Еня: