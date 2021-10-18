FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 155
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С Н4 селл сигнал, ТР 1.29063
ждем пождем - до первой звезды, как говорил Суворов... дергает его туда сюда, как паралитика...и ена как вкопанная застряла
ждем пождем - до первой звезды, как говорил Суворов... дергает его туда сюда, как паралитика...и ена как вкопанная застряла
это точно...
это точно...
Вот это кидалово...если б не сетки давно бы умер...)) как хороши бывают сети...))
вот интересно: пойдет дальше - на добивание особо упертых...)) или вернется
Продан фунт, ветер северный. С отложками до 1.33.
Он и так отжался хорошо... хватит ему до брексита... где еще сил наберет???
хотя всё с ним может быть...можно сказать пол пути прошел...
хороший скриншот. Наглядно показывает где люди ставят стопы/тейки
хороший скриншот. Наглядно показывает где люди ставят стопы/тейки
Ставлю малые тейки, как сигнал, вижу что пошло в мою сторону...доливаю резко, а при подходе ближе уже, если вижу, что есть запас на ход - тяну маленько вниз... такая малая ТС на скальпинг...))
Солдат спит, а служба идет...
Покажешь скрин?
Ну вот и все...
На евре похоже большой разворот... давно ждал...