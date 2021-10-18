FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 248

Алексей Тарабанов:

Думаю, самое время закрыть EURJPY и GBPUSD. 

я же говорю - за мной подглядывают 
Сергей Криушин:

А пятницу как переносишь...мне больше она давит на фазу сражения с Форексом...в пятницу больше неожиданных сюрпризов так как уже большие тузы отдыхают, а мелкие начинают/продолжают пакостить...))

не мужики - я ещё так не смеялся

после прочитанного - выше 

не пятница - нормально. в завтра у всех будет Ок! 

 
Aleksandr Klapatyuk:
я же говорю - за мной подглядывают 

Правильно будет: " я же говорю: за мною подглядывают" 2 ошибки. 

да я- как то писал - что я двоечник.

так что извините!  

 
Aleksandr Klapatyuk:

не мужики - я ещё так не смеялся

после прочитанного - выше 

Что-то напомнило - юмор в коротких штанишках...))

Или в смысле того, что мысли сходятся...так все водной кастрюле варимся...((

здесь начало разговора

133

а я в шутку вам отвечал

1234

а у меня и правда - открыты позиции на этих парах .

вот я чуть - не сдох со смеху 

 
Торговать, чтобы только не слиться??? Купите фунта и недельку отдохните. Через неделю откройте терминал...
Renat Akhtyamov:
Торговать, чтобы только не слиться??? Купите фунта и недельку отдохните. Через неделю откройте терминал...

Вот. -  и я думаю это правильный совет.

я так и сделаю.

Спасибо!

