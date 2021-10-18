FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 248
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думаю, самое время закрыть EURJPY и GBPUSD.
А пятницу как переносишь...мне больше она давит на фазу сражения с Форексом...в пятницу больше неожиданных сюрпризов так как уже большие тузы отдыхают, а мелкие начинают/продолжают пакостить...))
Думаю, самое время закрыть EURJPY и GBPUSD.
не мужики - я ещё так не смеялся
после прочитанного - выше
А пятницу как переносишь...мне больше она давит на фазу сражения с Форексом...в пятницу больше неожиданных сюрпризов так как уже большие тузы отдыхают, а мелкие начинают/продолжают пакостить...))
не пятница - нормально. в завтра у всех будет Ок!
я же говорю - за мной подглядывают
Правильно будет: " я же говорю: за мною подглядывают" 2 ошибки.
Правильно будет: " я же говорю: за мною подглядывают" 2 ошибки.
да я- как то писал - что я двоечник.
так что извините!
не мужики - я ещё так не смеялся
после прочитанного - выше
Что-то напомнило - юмор в коротких штанишках...))
Или в смысле того, что мысли сходятся...так все водной кастрюле варимся...((
Что-то напомнило - юмор в коротких штанишках...))
Или в смысле того, что мысли сходятся...так все водной кастрюле варимся...((
здесь начало разговора
а я в шутку вам отвечал
а у меня и правда - открыты позиции на этих парах .
вот я чуть - не сдох со смеху
Торговать, чтобы только не слиться??? Купите фунта и недельку отдохните. Через неделю откройте терминал...
Вот. - и я думаю это правильный совет.
я так и сделаю.
Спасибо!