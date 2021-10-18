FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 179
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что там у них произошло???
Доброго утра! Всего лишь плохая новость по ауди...
Доброго утра! Всего лишь плохая новость по ауди...
Доброго утра!!! А хорошо прилетело... почти 100 поз долбануло по ходу... успел закрыть... надо думать на этот раз не отберут...раз у всех такое случилось...)))
Вот мне очень интересно такую же сборку как-то сделать...это что за программа...чей терминал...
Доброго утра!!! кому не спится в ночь глухую...
Мы (пока) не в Австралии, но тут тоже уже утро :)
Владивосток 2000...мечтаете на диком острове оказаться...там же Кука съели... дикари одно слово...)))
Как получаете такую сборку...на большом экране наверно довольно таки информативно...
у меня то время московское...пошел спать...
Спасибо...
Как получаете такую сборку...на большом экране наверно довольно таки информативно...
Доброго утра!!! А хорошо прилетело... почти 100 поз долбануло по ходу... успел закрыть... надо думать на этот раз не отберут...раз у всех такое случилось...)))
Вот мне очень интересно такую же сборку как-то сделать...это что за программа...чей терминал...
А что отбирать-то, там всего 50 пунктов движения?
А что отбирать-то, там всего 50 пунктов движения?
А где там?
2019.04.17 01:45 всего за одну минуту, а может и быстрее
NZDUSD: High 0.67722 - Low 0.66653 = 1 069
GBPNZD: High 1.95537 - Low 1.92633 = 2 904
По моему это ни как не 50 пунктов...
А где там?
2019.04.17 01:45 всего за одну минуту, а может и быстрее
NZDUSD: High 0.67722 - Low 0.66653 = 1 069
GBPNZD: High 1.95537 - Low 1.92633 = 2 904
По моему это ни как не 50 пунктов...
чуть со стула не упал
понесся смотреть графики, т.к. эти пары не торгую
потом понял что в 5-знаке посчитано
предупреждать надо
;)
А что отбирать-то, там всего 50 пунктов движения?
Да, что там отбирать...почти на 80% депо подскочило...пустячок - а приятно...)))