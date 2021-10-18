FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 179

Что там у них произошло???


 

Доброго утра! Всего лишь плохая новость по ауди...

AUD

ov
 
Anzhela Sityaeva:

Доброго утра!!! А хорошо прилетело... почти 100 поз долбануло по ходу... успел закрыть... надо думать на этот раз не отберут...раз у всех такое случилось...))) 

Вот мне очень интересно такую же сборку как-то сделать...это что за  программа...чей терминал...

 
Мы (пока) не в Австралии, но тут тоже уже утро :)
 
Владивосток 2000...мечтаете на диком острове оказаться...там же Кука съели... дикари одно слово...)))

Как получаете такую сборку...на большом экране наверно довольно таки информативно...

у меня то время московское...пошел спать...

Спасибо...

 
Терминал МТ5 и куча OBJ_CHART. Чем больше объектов тем мощнее нужен комп. https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_chart Можно "прикрутить" индикаторы, линии, уведомления, управление позицией - почти все, что доступно на основном графике.
//| Создает объект "График"                                          |               chart_ID=0,                               sub_window=0,                             x=0,                                      y=0,                                      width=300,                                height=200,               ...
 
А что отбирать-то, там всего 50 пунктов движения?

 
А где там?

2019.04.17 01:45 всего за одну минуту, а может и быстрее

NZDUSD: High 0.67722 - Low 0.66653 = 1 069

GBPNZD: High 1.95537 - Low 1.92633 = 2 904

По моему это ни как не 50 пунктов...

 
чуть со стула не упал

понесся смотреть графики, т.к. эти пары не торгую

потом понял что в 5-знаке посчитано

предупреждать надо

;)

 
Vitaly Muzichenko:

А что отбирать-то, там всего 50 пунктов движения?

Да, что там отбирать...почти на 80% депо подскочило...пустячок - а приятно...)))

