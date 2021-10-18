FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 464
Спасибо! хоть чему то ,я сегодня научился .
Ты научишься гораздо большему если :
На самом деле нет)
Не благодари:)
да, интересно
суть того что я хотел сказать в том что открывая однотипные ордера например на sell в период 09.2014 - 01.2015 постоянно, Ты просто тупо не сможешь слиться при условии что когда либо без разницы когда ( Close[бара на котором запущен робот] - ((E(spread)+E(comission orders)+E(swap)) / PointDollars)*Point() ) > Close[бара на котором остановлен робот]
многие скажут ну и что? и ни фига не поймут потому что просто не способны этого сделать и посмотреть на все с "высоты" статистики)
Но те, кто уже много лет тестируют роботов увидят в этом...или уже догадывались... краеугольный камень сути рыночных движений.
а уже на основе этого принципа можно строить все что душе угодно. и не сливаться а быть как минимум в нуле в конце концов.
а если использовать одновременно и buy и sell то будет конечно же постоянный лок, но если немного поменять алгоритм переоткрытия buy и sell то мы имеем огромное многообразие ордерных систем делящихся всего на два типа:
1 - прибыль на шуме, флете
2 - прибыль на прямолинейном движении
new-rena, 2012.01.31 14:31
Вот к примеру - тока BUY
и на байках круче такое получается
однако, я в то время не стал останавливаться на этом, т.к. интересовал более высокий % прибыли
Киви душительство...
Ауди измывательство..
Еврена откатительство...
Енька продавательство...