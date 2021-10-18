FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 464

Aleksandr Klapatyuk:

Спасибо! хоть чему то ,я сегодня научился . 

Ты научишься гораздо большему если :
А) перестанешь играть на рынке на реальные деньги хотя бы на время.
Б) захочешь услышать пару моих советов - инструкции к действию.
 
И заметь, что это совершенно бесплатно))
 
Martin Cheguevara:
Ты научишься гораздо большему если :
А) перестанешь играть на рынке на реальные деньги хотя бы на время.
Б) захочешь услышать пару моих советов - инструкции к действию.
 
И заметь, что это совершенно бесплатно))
Я тоже хочу услышать 
 
Martin Cheguevara:
На самом деле нет) 
Могу скинуть простой алгоритм который Тебе покажет то, что Ты не совсем прав;)
Есть у меня в запасе пара очень любопытных вещей полученных из наблюдений за работой роботов  и движения рынка)
да, интересно
Maksim Dlugoborskiy:


Не благодари:)

 
Renat Akhtyamov:
да, интересно


суть того что я хотел сказать в том что открывая однотипные ордера например на sell в период 09.2014 - 01.2015 постоянно, Ты просто тупо не сможешь слиться при условии что когда либо без разницы когда ( Close[бара на котором запущен робот] - ((E(spread)+E(comission orders)+E(swap)) / PointDollars)*Point() ) > Close[бара на котором остановлен робот]

многие скажут ну и что? и ни фига не поймут потому что просто не способны этого сделать и посмотреть на все с "высоты" статистики)

Но те, кто уже много лет тестируют роботов увидят в этом...или уже догадывались... краеугольный камень сути рыночных движений.

а  уже на основе этого принципа можно строить все что душе угодно. и не сливаться а быть как минимум в нуле в конце концов.

а если использовать одновременно и buy и sell то будет конечно же постоянный лок, но если немного поменять алгоритм переоткрытия buy и sell то мы имеем огромное многообразие ордерных систем делящихся всего на два типа:

1 - прибыль на шуме, флете

2 - прибыль на прямолинейном движении

Martin Cheguevara:


суть того что я хотел сказать в том что открывая однотипные ордера например на sell постоянно Ты просто тупо не сможешь слиться при условии что когда либо без разницы когда 

( Close[бара на котором запущен робот] - ((E(spread)+E(comission orders)+E(swap)) / PointDollars)*Point() ) > Close[бара на котором остановлен робот]


многие скажут ну и что? и ни фига не поймут потому что просто не способны этого сделать и посмотреть на все с "высоты" статистики)

Но те, кто уже много лет тестируют роботов увидят в этом...или уже догадывались... краеугольный камень сути рыночных движений.

а  уже на основе этого принципа можно строить все что душе угодно. и не сливаться а быть как минимум в нуле в конце концов

и на байках круче такое получается

однако, я в то время не стал останавливаться на этом, т.к. интересовал более высокий % прибыли

UsdJpy 108,34 sell
TP 107,34
 
Валютную пару фунта с йеной буду ловить с падающей ценой, потому что три закрытия дневных за среду, четверг и пятницу с такой округленностью как 131.15, 134.30 и 137.05 очень много для данной пары на нынешнее время, значит идем на юг.

AudNzd 1,0745 sell
TP 1,07
 

Киви душительство...


Ауди измывательство..

Еврена откатительство...

Енька продавательство...

 

                                                                 

