FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 110
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Пожалуйста подскажите сегодняшний хай по жиже :)
Я не побоюсь спросить, а жижа это ЧТО ?
Я не побоюсь спросить, а жижа это ЧТО ?
пытался поднять духесли хочешь обсудить это, у тебя не получится
Извиняюсь.
мне это совсем не чему, тебе видимо это необходимо раз написал такое,а дух это у духов а мы дембеля- да и здесь движение валют обсуждаем если- что
интересно первое
кто это мы?на самом деле интересуют специалисты
С телефона плохо видно. Можно в цифрах, выше 67.46 был?
Да.
Да.
Прихватить Лунтика...