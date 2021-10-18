FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 110

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Nikolai Krylov:
Пожалуйста подскажите сегодняшний хай по жиже :)
КМК мои художники подрисовали немного.

Я не побоюсь спросить, а жижа это ЧТО ?

 
Aleksandr Yakovlev:

Я не побоюсь спросить, а жижа это ЧТО ?

Извиняюсь.
Нефть.
 
Fast528:

пытался поднять дух

если хочешь обсудить это, у тебя не получится
мне это совсем не чему, тебе видимо это необходимо раз написал такое,а дух это у духов   а   мы  дембеля- да и здесь  движение валют обсуждаем если- что
 
Nikolai Krylov:
Извиняюсь.
Нефть.


 
Aleksandr Yakovlev:


С телефона плохо видно. Можно в цифрах, выше 67.46 был?
 
5drakon:
мне это совсем не чему, тебе видимо это необходимо раз написал такое,а дух это у духов   а   мы  дембеля- да и здесь  движение валют обсуждаем если- что

интересно первое

кто это мы?

на самом деле интересуют специалисты
 
Nikolai Krylov:
С телефона плохо видно. Можно в цифрах, выше 67.46 был?

Да.

 
Aleksandr Yakovlev:

Да.

Спс. 
Значит правильно закрыли шорт по б/у :)
 
Что С китайцем ниже или выше...Куда китаец - туда теперь надо думать и доллар...как вроде индикатор бакинского движения...они вроде как теперь повязаны мертвой схваткой...
 

Прихватить Лунтика...


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