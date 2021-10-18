FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 146
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Ну все, продал.
Ну все, продал.
Почему?
В новостях не так все плохо. Большинство продает. Вроде и тренд намечается вверх.)
Почему?
В новостях не так все плохо. Большинство продает. Вроде и тренд намечается вверх.)
Есть сигнал по ТС, вот и продаю. Стараюсь логику исключать. Она мешает.
Будет сигнал на север, куплю. Все просто.
А пока, половину позиции уже закрыл ( 10 п ).
Вторую половину на -2п. поставил.
Так что все норм)))
Ну вот и взял свои 50 п.)))
неужели фунтик прекратил падение ?
надеюсь ))))
неужели фунтик прекратил падение ?
надеюсь ))))
Неужели на графике М15 с огромным размером баров, коих влазит в окно около 50 шт. можно что-то проанализировать?
Неужели на графике М15 с огромным размером баров, коих влазит в окно около 50 шт. можно что-то проанализировать?
Отвечу за коллегу. Увидеть можно хорошую точку входа. Хоть на 25 барах.)))
Я могу тебе даже из 3 баров точку входа сделать. Но это только по моей ТС.
Неужели на графике М15 с огромным размером баров, коих влазит в окно около 50 шт. можно что-то проанализировать?
это всего лишь укрупнение.
да и какая разница, кто как смотрит, главное чтоб в прибыли были.
Отвечу за коллегу. Увидеть можно хорошую точку входа. Хоть на 25 барах.)))
Я могу тебе даже из 3 баров точку входа сделать. Но это только по моей ТС.
привет Саныч.У меня на дневном, фунт доллар, аж до 1.2792 просится.
твоё мнение по фунту ?
будет глубже нырять ?
привет Саныч.У меня на дневном, фунт доллар, аж до 1.2792 просится.
твоё мнение по фунту ?
будет глубже нырять ?
Привет Тимур. Если смотреть палки то цели здесь.
Покупок по моей ТС я не вижу. Даже если уйти в минутки, извини, покупок пока нет.
Меня выбило по БУ. Так бы еще взял, а не 50 пунктов.