FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 146

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Ну все, продал.


 
Aleksandr Yakovlev:

Ну все, продал.


Почему?

В новостях не так все плохо. Большинство продает. Вроде и тренд намечается вверх.)

 
sterva:

Почему?

В новостях не так все плохо. Большинство продает. Вроде и тренд намечается вверх.)

Есть сигнал по ТС, вот и продаю. Стараюсь логику исключать. Она мешает.

Будет сигнал на север, куплю. Все просто.

А пока, половину позиции уже закрыл ( 10 п ).

Вторую половину на -2п. поставил.

Так что все норм)))

 

Ну вот и взял свои 50 п.)))


 

неужели фунтик прекратил падение ?
надеюсь ))))

 
timur1982:

неужели фунтик прекратил падение ?
надеюсь ))))

Неужели на графике М15 с огромным размером баров, коих влазит в окно около 50 шт. можно что-то проанализировать? 

 
Vitaly Muzichenko:

Неужели на графике М15 с огромным размером баров, коих влазит в окно около 50 шт. можно что-то проанализировать? 

Отвечу за коллегу. Увидеть можно хорошую точку входа. Хоть на 25 барах.)))

 Я могу тебе даже из 3 баров точку входа сделать. Но это только по моей ТС.

 
Vitaly Muzichenko:

Неужели на графике М15 с огромным размером баров, коих влазит в окно около 50 шт. можно что-то проанализировать? 

это всего лишь укрупнение.
да и какая разница, кто как смотрит, главное чтоб в прибыли были.

 
Aleksandr Yakovlev:

Отвечу за коллегу. Увидеть можно хорошую точку входа. Хоть на 25 барах.)))

 Я могу тебе даже из 3 баров точку входа сделать. Но это только по моей ТС.

привет Саныч.
твоё мнение по фунту ?
будет глубже нырять ?

У меня на дневном,  фунт доллар, аж до 1.2792 просится.
 
timur1982:

привет Саныч.
твоё мнение по фунту ?
будет глубже нырять ?

У меня на дневном,  фунт доллар, аж до 1.2792 просится.

Привет Тимур. Если смотреть палки то цели здесь.

Покупок по моей ТС я не вижу. Даже если уйти в минутки, извини, покупок пока нет. 

Меня выбило по БУ. Так бы еще взял, а не 50 пунктов.

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