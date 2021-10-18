FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 301
Всем привет) хочу пожелать хорошей торговой недели и отличного профита)
пока зайдёшь на сайт - и забудешь чего хотел
хочет к верху
Вы используется временные зоны (я выделил четыре прямоугольника на рисунке)?
я не обращал на них внимания
теперь буду знать.
Спасибо!
Всем привет, были закрыты следующие позиции buy G/U с убытком -4,48 открыта sell G/U
закрыта позиция sell E/G с убытком -17,46 открыта buy E/G
доброго дня. я именно это и подозревал. Психологически любой трейдер считает себя очень грамотным и профессионалом. Даже тот кто торгует на демо) И его мозг противится получать информацию к которой он не готов. И кстати ,многие боятся знания принимать от других,так как есть боязнь того,что окажется что собственные знания(которые казались громадным и истинными) являются полным нулем и ерундой) И принять это понимание будет означать принятие своих ошибок. Но,как я и говорил,на это способны единицы. Поэтому и не хотят воспринимать любую информацию которая может поставить все на свои места,поэтому и видим гневные ответы и оскорбления,угрозы забанить и все в этом роде. Не интересно людям становится финансово независимыми ) Извиняюсь за психологическую философию)
Отлично сказано.
И так будет всегда.
пока не осознаем - что это лохотрон
Ну, кому-то, все-таки удается зарабатывать.
Lesorub и Wiktar давали тут годные прогнозы. И оба куда-то испарились :)))
пока не осознаем - что это лохотрон
лохотрон? Я очень давно тоже так думал,в самом начале своего пути. и все время считал что меня контролирует кукл,как только я поставлю стоп лоссы он идет за ними и только потом в правильную сторону(( Я пробывал торговать без стопов. Но тогда как только открывал сделку,цена практически всегда сразу шла в противоположную сторону(( Пытался пересиживать убытки ,но цена шла так высоко или низко,что депозит сгорал(*((( Потом решил что индикаторы это все и это грааль- когда сигнал давал индикатор- цена уже уходила от прибыльного входа и опять убытки((( Это был наверное 2010-2011 год. После всех этих неудач я решил что все это ЛОХОТРОН. И продолжал бы так думать,если бы не повстречался с одним человеком. Я был в гостях у друзей в США нью йорк. Ну и как водится поехали на уолл стрит к тому самому быку) Около этого быка у нас разгорелся спор о том является ли биржа лохотроном или нет. И в разгар спора,когда я на повышенных тонах старался всех перекричать что все биржи и форекс это лохотрон,около нас остановился паренек лет 30.И на хорошем русском языке сказал что я ошибаюсь) Ну а я в ответ,докажи! Он сказал ок. Обменялись номерами телефонов и вечером решили встретиться в одном из кафе. Как оказалось позже,это был управляющий одного из крупных на то время хедж фондов. И он мне показал какими деньгами они торгуют,сколько зарабатывают его трейдеры. И я понял,что если это может сделать один человек,то значит сможет сделать и другой. По приезду свою страну,я первым делом пересмотрел свой подход к торговле,стал разбираться в математике рынка,стал изучать всевозможные труды различных финансистов. Просеял через "сито" тонны информации,протестировал все что мог протестировать,и стал таким образом по крупице находить те знания которые меня кормят до сих пор( я придерживаюсь того мнения что знания должны кормить) Так вышло что для меня есть два понятия рынка- иррациональный и рациональный. Когда рынок для меня рациональный и я понимаю что происходит,я торгую. Если иррациональный и я не могу понять то я не в торговле. Точно так же учу своих ребят.Можно целую книгу написать _)))
Ну, кому-то, все-таки удается зарабатывать.
Lesorub и Wiktar давали тут годные прогнозы. И оба куда-то испарились :)))