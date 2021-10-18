FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 151

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Как вижу я, по фунту

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Vadens:

Ренка,не плохо ты рисанулся,респект!

Расскажи пожст,можно в личку,что за умозрительные умозаключения тебя привели к такому правдоподобному выводу.

В данной ситуации экшен не помог,распределение на опцах палка о двух концах,VSA скромно остался вверху,дракона не вижу,голову на плечах тоже.

Не жмись,поделись наработкой поиска дна.

Как рассказать, по проще? Даже не знаю.

---

Завариваешь МОЛОТЫЙ (!!!) кофе.

Затем пьешь его из чашечки, жмых попутно кушать не надо, оставить треба.

Его то и вываливаешь на блюдечко.

Собственно с этим к гадалке. При этом ей нужно сказать, что вопрос касается такой то валютной пары.

Дальше уже её прогноз, я не умею.

А если уж я не верю ей, то тупо смотрю кого больше.

Если покупателей, то продаю, а если продавцов, то покупаю.

Но ты то в курсе, даже рассказывать не нужно.

Вспомни AUDJPY...

Есть конечно у фунтика цель 3155, но произойдет такое только тогда, когда он вдоволь насмотрится на твою картину.
 
Vitaly Muzichenko:

По фунту скорее всего жёсткого падения не будет, новость уже есть и рынок был готов.

Так что мелкий расколбас и сбор шортовиков, ну и поход вверх.

Время показало, что экономика Британии стоит твёрдо на ногах и без ЕВРО, осталось чуток перестроить, а перестроено уже многое, и фунтик будет хорош)

Так что Я опасаюсь шортить в этой ситуации.

Тут у палки два конца. Пока вроде экономика устойчива. Но если все-же будет жесткий. То вполне возможно будет бегство крупного бизнеса в зону ЕС. Более крупный рынок и т.д. и т.п..
Короче будем посмотреть. Все равно влиять на рынок не можем, будем крохи собирать

 
Renat Akhtyamov:

Стакан таки противоречивый, даже не понятно куда дальше от 2950

 
Renat Akhtyamov:

Как рассказать, по проще? Даже не знаю.

---

Завариваешь МОЛОТЫЙ (!!!) кофе.

Затем пьешь его из чашечки, жмых попутно кушать не надо, оставить треба.

Его то и вываливаешь на блюдечко.

Собственно с этим к гадалке. При этом ей нужно сказать, что вопрос касается такой то валютной пары.

Дальше уже её прогноз, я не умею.

А если уж я не верю ей, то тупо смотрю кого больше.

Если покупателей, то продаю, а если продавцов, то покупаю.

Но ты то в курсе, даже рассказывать не нужно.

Вспомни AUDJPY...

Есть конечно у фунтика цель 3155, но произойдет такое только тогда, когда он вдоволь насмотрится на твою картину.

ты не раскрыл главных секретов - сорт кофе, степень обжарки, как и когда молоть, и главное в чём и сколько варить.


"вываливание на блюдечко" это уже открытая часть тайной церемонии :-)

 
Vitaly Muzichenko:

Стакан таки противоречивый, даже не понятно куда дальше от 2950

по правой картинке - рыночные

вроде бы логически сходится с поведением котира

 
Renat Akhtyamov:

Завариваешь МОЛОТЫЙ (!!!) кофе.


Есть конечно у фунтика цель 3155, но произойдет такое только тогда, когда он вдоволь насмотрится на твою картину.

Понятно,Ренка! Гадаешь на толпе. 62% в покупках,ну,тогда по коллам ещё добьём,мож с выходных.

3155 в точности совпадает с волновой классикой,если туда придём,то 3183 недалеко. В принципе и этого было бы достаточно.

Но вот эта комбинация зараза указывает на неопределённость рынка и имеет тенденцию к продолжению краткосрочного тренда.


 
Vadens:

Понятно,Ренка! Гадаешь на толпе. 62% в покупках,ну,тогда по коллам ещё добьём,мож с выходных.

3155 в точности совпадает с волновой классикой,если туда придём,то 3183 недалеко. В принципе и этого было бы достаточно.

Но вот эта комбинация зараза указывает на неопределённость рынка и имеет тенденцию к продолжению краткосрочного тренда.

тут
 

Движение  1175- 1447 размечено как импульс и коррекция достигла 87.5 Фибо ( 1209) , на D1 выделена наибольшая область объёмов в торговле пары , сценарии торговли выше 1258 рассматривал бы   как окончание коррекции . Открытие торгов по Лондону наверное прояснит приоритеты по евро .

 

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019

Lesorub, 2019.03.29 13:26

Это было в долгую.

А вот на щас:

Заходи на 10 % свободными средствами и след. неделя будет в шоколаде!!!


Пацан сказал, пацан сделал...


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