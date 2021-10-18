FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 151
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Как вижу я, по фунту
Ренка,не плохо ты рисанулся,респект!
Расскажи пожст,можно в личку,что за умозрительные умозаключения тебя привели к такому правдоподобному выводу.
В данной ситуации экшен не помог,распределение на опцах палка о двух концах,VSA скромно остался вверху,дракона не вижу,голову на плечах тоже.
Не жмись,поделись наработкой поиска дна.
Как рассказать, по проще? Даже не знаю.
---
Завариваешь МОЛОТЫЙ (!!!) кофе.
Затем пьешь его из чашечки, жмых попутно кушать не надо, оставить треба.
Его то и вываливаешь на блюдечко.
Собственно с этим к гадалке. При этом ей нужно сказать, что вопрос касается такой то валютной пары.
Дальше уже её прогноз, я не умею.
А если уж я не верю ей, то тупо смотрю кого больше.
Если покупателей, то продаю, а если продавцов, то покупаю.
Но ты то в курсе, даже рассказывать не нужно.
Вспомни AUDJPY...Есть конечно у фунтика цель 3155, но произойдет такое только тогда, когда он вдоволь насмотрится на твою картину.
По фунту скорее всего жёсткого падения не будет, новость уже есть и рынок был готов.
Так что мелкий расколбас и сбор шортовиков, ну и поход вверх.
Время показало, что экономика Британии стоит твёрдо на ногах и без ЕВРО, осталось чуток перестроить, а перестроено уже многое, и фунтик будет хорош)
Так что Я опасаюсь шортить в этой ситуации.
Тут у палки два конца. Пока вроде экономика устойчива. Но если все-же будет жесткий. То вполне возможно будет бегство крупного бизнеса в зону ЕС. Более крупный рынок и т.д. и т.п..
Короче будем посмотреть. Все равно влиять на рынок не можем, будем крохи собирать
Стакан таки противоречивый, даже не понятно куда дальше от 2950
Как рассказать, по проще? Даже не знаю.
---
Завариваешь МОЛОТЫЙ (!!!) кофе.
Затем пьешь его из чашечки, жмых попутно кушать не надо, оставить треба.
Его то и вываливаешь на блюдечко.
Собственно с этим к гадалке. При этом ей нужно сказать, что вопрос касается такой то валютной пары.
Дальше уже её прогноз, я не умею.
А если уж я не верю ей, то тупо смотрю кого больше.
Если покупателей, то продаю, а если продавцов, то покупаю.
Но ты то в курсе, даже рассказывать не нужно.
Вспомни AUDJPY...Есть конечно у фунтика цель 3155, но произойдет такое только тогда, когда он вдоволь насмотрится на твою картину.
ты не раскрыл главных секретов - сорт кофе, степень обжарки, как и когда молоть, и главное в чём и сколько варить.
"вываливание на блюдечко" это уже открытая часть тайной церемонии :-)
Стакан таки противоречивый, даже не понятно куда дальше от 2950
по правой картинке - рыночные
вроде бы логически сходится с поведением котира
Завариваешь МОЛОТЫЙ (!!!) кофе.
Есть конечно у фунтика цель 3155, но произойдет такое только тогда, когда он вдоволь насмотрится на твою картину.
Понятно,Ренка! Гадаешь на толпе. 62% в покупках,ну,тогда по коллам ещё добьём,мож с выходных.
3155 в точности совпадает с волновой классикой,если туда придём,то 3183 недалеко. В принципе и этого было бы достаточно.
Но вот эта комбинация зараза указывает на неопределённость рынка и имеет тенденцию к продолжению краткосрочного тренда.
Понятно,Ренка! Гадаешь на толпе. 62% в покупках,ну,тогда по коллам ещё добьём,мож с выходных.
3155 в точности совпадает с волновой классикой,если туда придём,то 3183 недалеко. В принципе и этого было бы достаточно.
Но вот эта комбинация зараза указывает на неопределённость рынка и имеет тенденцию к продолжению краткосрочного тренда.
Движение 1175- 1447 размечено как импульс и коррекция достигла 87.5 Фибо ( 1209) , на D1 выделена наибольшая область объёмов в торговле пары , сценарии торговли выше 1258 рассматривал бы как окончание коррекции . Открытие торгов по Лондону наверное прояснит приоритеты по евро .
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Lesorub, 2019.03.29 13:26
Это было в долгую.
А вот на щас:
Заходи на 10 % свободными средствами и след. неделя будет в шоколаде!!!
Пацан сказал, пацан сделал...