FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 569
Привет!
USDJPY D1
EURGBP H4
NZDCAD H1
NZDCHF D1
BTCUSD D1
EurUsd 1,1091 sell
Будете писать флуд у меня на странице,
подам на вас жалобу. По поводу центовика-
счета начинающиеся с единицы-это центовики, счета начинающиеся с 5-это счета PRO
Саш, не слушай никого.
Главное спокойствие.
Спасибо за совет. За себя я спокоен ,Мне просто не нравиться,
когда в общественных местах гадят.
Кстати, а когда рынки откроются? Мне что то письма не приходило,
как работают до НГ и после.