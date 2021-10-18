FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 246
есть сигналы на покупку EURUSDM30
щас что то будет
такое ощущение - что в четверг - они играют только со мной
вот все сигналы мои - говорят купи
буду жалеть - что не купил EURUSDH2
Сылка
Так вот к чему Я!
Если рассматривать четырех часовой график, то и цели надо ждать через пару месяцев.
Понятно почему М1, М5.