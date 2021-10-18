FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 167

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Всем привет.


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет.


Привет. Стоп не ставишь?

 
Dmitriy Forex:

Привет. Стоп не ставишь?

1.82840. Чуть ниже скрина. невидно.

 
Aleksandr Yakovlev:

1.82840. Чуть ниже скрина. невидно.

получается TP к SL один к одному

 
Dmitriy Forex:

получается TP к SL один к одному

По сути цель 1.86600

 
Переносим SL в без убыток и расслабляемся.
 

Пара в коррекционном канале , имеются признаки "расширяющейся" структуры , уровень 3000 уже неоднократно тестировался , область аккумуляции 3000-3300.

Файлы:
GBPUSDH3_0804.png  108 kb
 

Давным давно...


 

Возможный вариант:


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет.


Привет я бы сейчас не связывался с GBP там неизвестно что будет, пока с брекситом не решится вопрос... Вот я вечером в среду после обеда жду подъёма евро...

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