FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 167
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Всем привет.
Всем привет.
Привет. Стоп не ставишь?
Привет. Стоп не ставишь?
1.82840. Чуть ниже скрина. невидно.
1.82840. Чуть ниже скрина. невидно.
получается TP к SL один к одному
получается TP к SL один к одному
По сути цель 1.86600
Пара в коррекционном канале , имеются признаки "расширяющейся" структуры , уровень 3000 уже неоднократно тестировался , область аккумуляции 3000-3300.
Давным давно...
Возможный вариант:
Всем привет.
Привет я бы сейчас не связывался с GBP там неизвестно что будет, пока с брекситом не решится вопрос... Вот я вечером в среду после обеда жду подъёма евро...