FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 435
Верно. Отметь еще зону накопления.
а где взять - это накопление? Какой это индикатор ?
Это делается вот так. Оранжевым- зона накопления.
Моя ТС- выход из зоны-тест-продажа. Либо в другую сторону если тест сверху.
оранжевая зона - правильно я обвёл зону? и сколько баров, нужно брать в расчёт?
а. баров! это кажись не важно. просто что бы вышло из зоны. правильно я понял ?
По фунту вижу так
Да. но к примеру выход 3-7 п. не сканает.
Так же надо видеть какой выход, какой тест.
Подходы разные.
Но лучше если интересно, все в личку.
Да ! что то в этом есть! надо немного вникнуть и понаблюдать . (пока своими руками не прочувствую , и ошибок не наделаю, не пойму.)
Спасибо! Александр! попробую по вашему методу , подучится .
Дерзай. Будут вопросы, пищи в личку
опс!
не сработало
черная дыра это вам не шухры-мухры
1.0986 уже не 1.0986 ;)
куда level переместился, покажет ВРЕМЯ
не переключайтесь
;)
Вот как ситуация выглядит сейчас.
На двух левых ваши продажи отмечены зелеными линиями.
На правом моя покупка.
Ведем наблюдение.
Ловите на 0,8800
EurAud 1,6300 sell
EurChf 1,0910 sell
TP 1000 pipoв
Все сработало как надо. Стопы ставятся за зону.
Я не утверждал, что это панацея.
Но такие движения отрабатывают в 80 и более %
Взять к примеру фунт сейчас. Откат составил примерно 40 п. Это мало ?