Всем привет. По этой паре на север смотрю.


 

Пустят ли фунта на север???


 
Между небом и землей...


 

Надоел мне этот Лунь...


[Удален]  
UsdJpy - 107.35 sell
UsdChf  - 0,9905 sell
EurNzd - 0,719 buy
EurAud - 0,61 buy
 
EURUSD h1. Красные - текущие котировки... Черно-белые - исторические. Можно ли сказать, что характер движения очень похожий? Там дальше в рост вроде как...
[Удален]  
К 1,1140
[Удален]  
надо - меня подобрать на 1,0990 а потом к вашему прогнозу 
 
1.1180 тогда уже...
 
Сначала на 1,0980 сходим, а там и на верх пульнуть может.
