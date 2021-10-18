FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 81

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[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

"крупный капитал" - это из которых соображений ? хотя-бы примерно..

флет около отмеченного уровня, вряд-ли что значит. Он в то время когда золото как оно есть просто не торгуется.

флет флет флет____))) если вам не известно,то знайте->именно в так называемом флете находятся очень большие объемы. Именно во флете и происходит перераспределение финансов)Именно в нем и набирает позицию крупный капитал. крупному капиталу не интересны большие свечи ,так как они по сути своей пусты,да и он сам их создает при выходе из позиции. Крупному капиталу интересен другой крупный капитал,которому он сможет отдать свой объем. Об остальном в личку пишите.

 

Скажите, до кель но EUR/USD  будет падать ?

Я понимаю, что конкретно ни кто сказать не сможет.... но + - хотя бы.

К 1.3667 есть шансы вернутся? 

Сижу в просадке 50% на данный момент.  

Спасибо.

   

 
Vladimir Sadov:

Скажите, до кель но EUR/USD  будет падать ?

Я понимаю, что конкретно ни кто сказать не сможет.... но + - хотя бы.

К 1.3667 есть шансы вернутся? 

Сижу в просадке 50% на данный момент.  

Спасибо.

1.36 ?

Ну разве что произойдёт какое-то супер чудо, например амероконтинент лопнет пополам и при этом одна часть утонет.

 

Ну никто ж не верил что ева упадет.

Елки-палки...

;)

 
Vladimir Sadov:

Скажите, до кель но EUR/USD  будет падать ?

Я понимаю, что конкретно ни кто сказать не сможет.... но + - хотя бы.

К 1.3667 есть шансы вернутся? 

Сижу в просадке 50% на данный момент.  

Спасибо.

   

Перепутали 1.13667? Лот просто огромный.)

 
Vladimir Sadov:

Скажите, до кель но EUR/USD  будет падать ?

Я понимаю, что конкретно ни кто сказать не сможет.... но + - хотя бы.

К 1.3667 есть шансы вернутся? 

Сижу в просадке 50% на данный момент.  

Спасибо.

   

Зеленым отмечена зона(уровень), отработанные ценой на D1-W1

Красным  отмечены зоны (уровни), к которым в случае дальнейшего глобального снижения EURUSD может придти цена.

Файлы:
EURUSDDaily.png  34 kb
 

Мой ТР по Евре 1.1543

Последний лимит на 1.1220

Основание: бай сигнал  с Н4 (сигнал-загон-цель)

Пример - Лунь:


 

А вообще интересную картину нарисовали. Свеча от 30 янв// Ставка ФРС, соответственно "тики", да и реальный объем на этой свече зашкаливал, а далее такое плавное падение вниз

и пробиваем уровни... покупать или нет... вообще опасно...как бы это не оказалось глобальным трендом вниз...

 
Makar Anoshin:

А вообще интересную картину нарисовали. Свеча от 30 янв// Ставка ФРС, соответственно "тики", да и реальный объем на этой свече зашкаливал, а далее такое плавное падение вниз

и пробиваем уровни... покупать или нет... вообще опасно...как бы это не оказалось глобальным трендом вниз...

блиннн, я же её удалил

где взяли?

;)

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