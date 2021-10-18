FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 81
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
sterva, 2019.01.31 17:40
Пробуйте до 110.425. Там надеюсь половину закрыть.
Решила закрыть все в итоге.)
"крупный капитал" - это из которых соображений ? хотя-бы примерно..
флет около отмеченного уровня, вряд-ли что значит. Он в то время когда золото как оно есть просто не торгуется.
флет флет флет____))) если вам не известно,то знайте->именно в так называемом флете находятся очень большие объемы. Именно во флете и происходит перераспределение финансов)Именно в нем и набирает позицию крупный капитал. крупному капиталу не интересны большие свечи ,так как они по сути своей пусты,да и он сам их создает при выходе из позиции. Крупному капиталу интересен другой крупный капитал,которому он сможет отдать свой объем. Об остальном в личку пишите.
Скажите, до кель но EUR/USD будет падать ?
Я понимаю, что конкретно ни кто сказать не сможет.... но + - хотя бы.
К 1.3667 есть шансы вернутся?
Сижу в просадке 50% на данный момент.
Спасибо.
Скажите, до кель но EUR/USD будет падать ?
Я понимаю, что конкретно ни кто сказать не сможет.... но + - хотя бы.
К 1.3667 есть шансы вернутся?
Сижу в просадке 50% на данный момент.
Спасибо.
1.36 ?
Ну разве что произойдёт какое-то супер чудо, например амероконтинент лопнет пополам и при этом одна часть утонет.
Ну никто ж не верил что ева упадет.
Елки-палки...
;)
Скажите, до кель но EUR/USD будет падать ?
Я понимаю, что конкретно ни кто сказать не сможет.... но + - хотя бы.
К 1.3667 есть шансы вернутся?
Сижу в просадке 50% на данный момент.
Спасибо.
Перепутали 1.13667? Лот просто огромный.)
Скажите, до кель но EUR/USD будет падать ?
Я понимаю, что конкретно ни кто сказать не сможет.... но + - хотя бы.
К 1.3667 есть шансы вернутся?
Сижу в просадке 50% на данный момент.
Спасибо.
Зеленым отмечена зона(уровень), отработанные ценой на D1-W1
Красным отмечены зоны (уровни), к которым в случае дальнейшего глобального снижения EURUSD может придти цена.
Мой ТР по Евре 1.1543
Последний лимит на 1.1220
Основание: бай сигнал с Н4 (сигнал-загон-цель)
Пример - Лунь:
А вообще интересную картину нарисовали. Свеча от 30 янв// Ставка ФРС, соответственно "тики", да и реальный объем на этой свече зашкаливал, а далее такое плавное падение вниз
и пробиваем уровни... покупать или нет... вообще опасно...как бы это не оказалось глобальным трендом вниз...
А вообще интересную картину нарисовали. Свеча от 30 янв// Ставка ФРС, соответственно "тики", да и реальный объем на этой свече зашкаливал, а далее такое плавное падение вниз
и пробиваем уровни... покупать или нет... вообще опасно...как бы это не оказалось глобальным трендом вниз...
блиннн, я же её удалил
где взяли?
;)