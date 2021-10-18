FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 342
"Хватит мямлить, пора действовать..." (С)
Ауди, Киви, Енька, Лунь - все в движении!
Где ждать ауди?))) ..
Где ждать ауди?))) ...Не машину конечно.
Предположу:
Первое дно на фунте. После второго ищем покупки.
Второе дно на фунте, но покупать рано.
Второе дно на фунте, но покупать рано.
Похоже что формируется сужение канала с вероятным продолжением на верх. Подтверждением этого сценария должен быть проход цены выше 0,89918. Допустимое снижение не отменяющее этот сценарий по цене в диапазоне 0,89577 - 0,89538.
Но... принимая во внимание то что это кросс, следует учитывать настроения “родительских” инструментов. Ведь цена кросса определяется в результате прямой и обратной конвертации через доллар и здесь могут быть небольшие отклонения от уровней.
В данный момент драйвером движения EURGBP выступает GBPUSD, а EURUSD просто не мешает, но если последний двинет дальше в понижательную сторону, кросс будет стоять...
Всех приветствую! Время показало что "быстрый" сценарий построенный с помощью используемого алгоритма оказался в данном случае удачным. EURGBP как и ожидалось продолжил повышательное движение. СЛ по сделке мог быть от нескольких пунктов при "правильном" входе в позицию, скажем в течение второй половины дня 8 июля или по крайней мере в разумном пределе.
Спрашивайте еще, будем вместе наблюдать как это работает, по возможности буду отвечать...
Добрый день!
по этой паре EURSGD . можете что не будь предвидеть?
Спасибо ! заранее
Добрый день!
Предвидеть - нет, ни и я ни мои коллеги не занимаемся ни предвидением ни гаданием, мы применяем технический анализ и свои наработки. Что касается инструмента, то принципиальной разницы нет на чем проводить анализ, лишь бы была хоть какая-то вменяемая история по нему. Но любой анализ не может дать 100% гарантии успеха, поэтому всегда следует соблюдать разумный риск и не задерживаться в позиции если что-то пошло не так. И нам будет интересно подвергнуть наш алгоритм как можно большему числу "прогонов" на реале с реальными и разумными людьми, а не в тестере, где можно все "поднастроить" для красивой картинки или для того чтобы результат соответствовал ожиданиям.
EURSGD посмотрю как выберу время.
Удачи!
UPD: боюсь с такой экзотикой не смогу помочь, EURNOK - есть, EURSEK - есть, а EURSGD больше нет в доступе. Как вариант можно использовать родительские EURUSD, USDSD и делать вывод на их основе или построить синтетик, но я не умею это делать, а коллеги заняты другими вопросами. И чем так хорош такой экзотический кросс как EURSGD, скорее всего там и спред будет очень не маленький?
извините. я хотел - сравнить ваш прогноз
хотел подтверждение своего прогоза
Хорошая идея, но такой пары у нас нет.
И такой вопрос, вы еще не пришли к идее, что все навороты в виде посредников между вами и ценой (в итоге вашим доходом) в виде всевозможных индикаторов не очень то помогают достижению цели, а скорее мешают? Всегда было и вероятно так и останется - чем проще - тем надежнее...