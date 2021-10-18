FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 461
И что все заладили про 1-10% риска, шаблон какой-то. У каждого свой стиль. Мне неинтересно в час по чайной ложке. Большой риск-большой доход.
потому что льет
и мы должны приостановить сливы у человека
и не верить что повезет
появится серьезное отношение к торговле и погаснет азарт
риск - 10% максимум на плече 1:100
я всегда работал на плече 1:100 . а на прошедшей неделе попробовал на плече 1:1000 и понял, что это самоубийство .
сегодня пополнял счёт , и поменял плечо 1:200. Вот и задумался после ваших слов - может все таки вы правы . надо всё таки на плечо 1:100
-----------------
ведь за месяц на плече 1:100 с 5000 рублей - дошёл до 30000 рублей
я код выше положил
внесите в программу или индикатор, как угодно
вытащите цифру на экрандержите эту цифру под своим контролем и будет спокойнее
Спасибо ! за совет . Здоровья и всех Благ!
Он и так сольет, при любом риске
Нет! больше не солью! правда наверное я это уже сотый раз себе говорю.
для любого плеча, с приведением к 1:100, риск считаем так:
double LVR=NormalizeDouble(MarketInfo("EURUSD",MODE_LOTSIZE)/MarketInfo("USDCHF",MODE_MARGINREQUIRED),0);
double BAL=AccountBalance();
double MGN=AccountMargin();
double RISK=LVR*MGN/BAL; //риск в процентах
пытаюсь для мт5 перевести. но вот это не знаю как MarketInfo("USDCHF",MODE_MARGINREQUIRED)
какие то цифры показывает . в правом верхнем углу . от RISK=
double MGN, mgnEURCHF, BAL, LVR, RISK;
if(OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,"USDCHF",1,SymbolInfoDouble("USDCHF",SYMBOL_ASK), mgnEURCHF)==true)
{
LVR=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble("EURUSD",SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)/ mgnEURCHF;
BAL=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
MGN=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN);
RISK=LVR*MGN/BAL; //риск в процентах
}
Большое вам Спасибо! а то начал всякое читать и забыл - что ищу. много тем интересных на сайте есть.
не забудьте показать итог
мне уже интересно узнать - какой у Вас риск
;)