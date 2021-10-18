FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 461

Vladimir Baskakov:
И что все заладили про 1-10% риска, шаблон какой-то. У каждого свой стиль. Мне неинтересно в час по чайной ложке. Большой риск-большой доход.

потому что льет

и мы должны приостановить сливы у человека

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

и не верить что повезет

появится серьезное отношение к торговле и погаснет азарт

риск - 10% максимум на плече 1:100

я всегда работал на плече 1:100 . а на прошедшей неделе попробовал на плече 1:1000 и понял, что это самоубийство .

сегодня пополнял счёт , и поменял плечо 1:200. Вот и задумался после ваших слов - может все таки вы правы . надо всё таки на плечо 1:100

-----------------

ведь за месяц на плече 1:100 с 5000 рублей - дошёл до 30000 рублей

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

потому что льет

и мы должны приостановить сливы у человека

Он и так сольет, при любом риске
 
Aleksandr Klapatyuk:

я всегда работал на плече 1:100 . а на прошедшей неделе попробовал на плече 1:1000 и понял, что это самоубийство .

сегодня пополнял счёт , и поменял плечо 1:200. Вот и задумался после ваших слов - может все таки вы правы . надо всё таки на плечо 1:100

я код выше положил

внесите в программу или индикатор, как угодно

вытащите цифру на экран

держите эту цифру под своим контролем и будет спокойнее
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

я код выше положил

внесите в программу или индикатор, как угодно

и вытащите цифру на экран

держите эту цифру под своим контролем и будет спокойнее

Спасибо ! за совет . Здоровья и всех Благ! 

[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Он и так сольет, при любом риске

Нет! больше не солью! правда наверное я это уже сотый раз себе говорю.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

и не верить что повезет

появится серьезное отношение к торговле и погаснет азарт

риск на плече 1:100 - максимум 10% 

для любого плеча, с приведением к 1:100, риск считаем так:

double LVR=NormalizeDouble(MarketInfo("EURUSD",MODE_LOTSIZE)/MarketInfo("USDCHF",MODE_MARGINREQUIRED),0);

double BAL=AccountBalance();

double MGN=AccountMargin();

double RISK=LVR*MGN/BAL; //риск в процентах

пытаюсь для мт5 перевести. но вот это не знаю как MarketInfo("USDCHF",MODE_MARGINREQUIRED)

//---
double LVR=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble("EURUSD",SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)/SymbolInfoDouble("USDCHF",SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE),0); 
double BAL=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); 
double MGN=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN); 
double RISK=LVR*MGN/BAL; //риск в процентах
//---

какие то цифры показывает . в правом верхнем углу . от RISK=

Снимок  Снимок2

 
Aleksandr Klapatyuk:

пытаюсь для мт5 перевести. но вот это не знаю как MarketInfo("USDCHF",MODE_MARGINREQUIRED)

какие то цифры показывает . в правом верхнем углу . от RISK= 

double MGN, mgnEURCHF, BAL, LVR, RISK;

if(OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,"USDCHF",1,SymbolInfoDouble("USDCHF",SYMBOL_ASK), mgnEURCHF)==true)

{

     LVR=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble("EURUSD",SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)/ mgnEURCHF;

     BAL=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);

     MGN=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN);

     RISK=LVR*MGN/BAL; //риск в процентах

}

чтобы удоостовериться, что правильно считает выведи плечо - LVR. Если совпадет, значит считает корректно.
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

double MGN, mgnEURCHF, BAL, LVR, RISK;

if(OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,"USDCHF,1,ASK, mgnEURCHF)==true)

{

LVR=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble("EURUSD",SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)/ mgnEURCHF;

BAL=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);

MGN=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN);

RISK=LVR*MGN/BAL; //риск в процентах

}

Большое вам Спасибо! а то начал всякое читать и забыл - что ищу. много тем интересных на сайте есть.

 
Aleksandr Klapatyuk:

Большое вам Спасибо! а то начал всякое читать и забыл - что ищу. много тем интересных на сайте есть.

не забудьте показать итог

мне уже интересно узнать - какой у Вас риск

;)

