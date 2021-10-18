FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 481
1 пункт от 10-ти пунктового спреда, это 10% ; так к слову...
и это вы видимо редко торгуете (частота сделок не велика и большой диапазон) и нет ничего предосудительного, типа локов/усреднений. Мало сделок было, поэтому падение всего 5-10 и вам ещё повезло :-)
линейное увеличение спреда "разносит" амплитуду, сиречь просадку просто в квадратах.
Ну не совсем...у меня работает сразу две системы на тренд и на флет одновременно, одна компенсирует другую + анализ движений.
одновременная работа ДВУХ стратегий подразумевает что время от времени срабатывают ОБЕ или друг-другу противоречат. Даже если выбирается только одна из них, риск всё равно увеличивается.Это такой фокус из тер-вера. (можно позвать @A_K @Олег avtomat они с примерами и теорией объёснят)
Линейность на начальном этапе это (наша недоработка) просто так кажется. Просто ещё плоский участок графика, округления так всякие, преумножать мало-чего.Но оно растёт и нелинейно. Как суслик, его не видно но он есть
Дебил.
Вижу своей тарабарщиной упорно пытаешься оправдать свою фамилию?)
одновременная работа ДВУХ стратегий подразумевает что время от времени срабатывают ОБЕ или друг-другу противоречат.
В том то и фокус, что не противоречат. Я тоже как и Ты раньше думал.
Они скорее не противоречат, а дополняют друг друга.
Одно выходит из другого и на оборот.
Только так и возможно снизить риски и увеличить прибыль.
Иначе либо на флете либо на тренде риски неизбежно вырастут, на флете частой фиксацией просадки или полного лока например системы при увеличении позиций по тренду или частым срабатыванием стопов, а на тренде бесконечной просадкой флетовой системы на отскок типа линий СКО (Bollinger Bands), всевозможных сеток.
приказы задерживаются сверх чем ранее и всё скользит ?
на 90% это самомнение, но бывает к сожалению и наоборот :-)
PS/ кстати, кто-нить знает/помнит наверняка как в последнем предложении правильно расставить запятые ? прямо беда с ними последнее время, ставлю где ни попадя
На 90% -- это самомнение. Но бывает, к сожалению, и наоборот.
Он не воспримет теорию.
Но, возможно, картинка поможет ему сообразить:
.
не воспринял даже картинки :-)
Я правильно понимаю, в понедельник фунт обвалится или взлетит?
чёрт, а и верно...обязательно или обвалится или взлетит! а ещё он вправо пойдёт :-)