FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 95
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О! С опережением... Спасибо.
Пожалуйста. Рад если смог чем то помочь .
Если я правильно понял, то крупняк на фунте похоже рванет на Юг до 1.2671...))
все зависит от того как будет вести себя инструмент около 1.2924
аахаха))) Да все и так лежит на поверхности))) Я задам вопрос ,который задаю всем кто написал в личку) тут я задам его так сказать в эфире- кто может остановить цену или развернуть ее?
Только те, кто в нашей жизни печатают деньги. В большинстве случаев у Центробанков достаточно ресурсов чтобы удерживать цену в выгододном для них диапазоне, а при необходимости сдвинуть ее с места и направить в другой диапазон (по тренду). Прошу не судить строго это всего лишь мое видение, не более Wiktar
С Уважением.
Только те, кто в нашей жизни печатают деньги. В большинстве случаев у Центробанков достаточно ресурсов чтобы удерживать цену в выгододном для них диапазоне, а при необходимости сдвинуть ее с места и направить в другой диапазон (по тренду). Прошу не судить строго это всего лишь мое видение, не более Wiktar
С Уважением.
Ваше видение правильное касаемо центробанков. Как правило они выступают в роли лимитного капитала, а в динамике не так часто.
все зависит от того как будет вести себя инструмент около 1.2924
Да, что-то вроде дернулся и опять вернулся...поддождем... главное в нашем деле, как я понял последнее время после 3 сливок, нужно иметь железные коки - а терпенье и труд все перетрут...)))))
Да, что-то вроде дернулся и опять вернулся...поддождем... главное в нашем деле, как я понял последнее время после 3 сливок, нужно иметь железные коки - а терпенье и труд все перетрут...)))))
в точку)
Ой, как всегда, много со смыслом и понятно.)))
Нужен полностью готовый, настроенный на енку или фунтик событийный скрипт- сетка в обе стороны с настройками.
Может есть у кого?
Да уж(