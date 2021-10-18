FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 95

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Alexander_K:

О! С опережением... Спасибо.

Пожалуйста. Рад если смог чем то помочь .

 
Если я  правильно понял, то крупняк на фунте похоже рванет на Юг до 1.2671...))
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Сергей Криушин:
Если я  правильно понял, то крупняк на фунте похоже рванет на Юг до 1.2671...))

все зависит от того как будет вести себя инструмент около 1.2924

 
Wiktar:

аахаха))) Да все и так лежит на поверхности))) Я задам вопрос ,который задаю всем кто написал в личку) тут я задам его так сказать в эфире- кто может остановить цену или развернуть ее?

Только те, кто в нашей жизни печатают деньги. В большинстве случаев у Центробанков достаточно ресурсов чтобы удерживать цену в выгододном для них диапазоне, а при необходимости сдвинуть ее с места и направить в другой диапазон (по тренду).  Прошу не судить строго это всего лишь мое видение, не более Wiktar


С Уважением.

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Makar Anoshin:

Только те, кто в нашей жизни печатают деньги. В большинстве случаев у Центробанков достаточно ресурсов чтобы удерживать цену в выгододном для них диапазоне, а при необходимости сдвинуть ее с места и направить в другой диапазон (по тренду).  Прошу не судить строго это всего лишь мое видение, не более Wiktar


С Уважением.

Ваше видение правильное касаемо центробанков. Как правило они выступают в роли лимитного капитала, а в динамике не так часто.

 
Wiktar:

все зависит от того как будет вести себя инструмент около 1.2924

Да, что-то вроде дернулся и опять вернулся...поддождем... главное в нашем деле, как я понял последнее время после 3 сливок, нужно иметь железные коки - а терпенье и труд все перетрут...)))))

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Сергей Криушин:

Да, что-то вроде дернулся и опять вернулся...поддождем... главное в нашем деле, как я понял последнее время после 3 сливок, нужно иметь железные коки - а терпенье и труд все перетрут...)))))

в точку)

 

Ой, как всегда, много со смыслом и понятно.))) 

Нужен полностью готовый, настроенный на енку или фунтик событийный скрипт- сетка в обе стороны с настройками.

Может есть у кого? 

 
как-то так
 
Ksen666:

Да уж(

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