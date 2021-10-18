FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 232

ПО NZDCAD все такие же одинаковые сделки. Никаких тебе потрясений или головоломок
NZDCADH1.png  22 kb
 
По йене на 109.15 все сниму свое в три раза больше от задуманного .Форекс это ничего личного...
и по XAG/USD   .Все сделки совершенны от тех цен,которые интересны крупняку. Как это начать понимать я уже писал.
XAGUSDH1.png  20 kb
 
wiktar:

Либо работать со стопами ,что бы всегда был контроль над убытком.Я своим ребятам всегда говорю-

сделайте контроль над убытками.

Тогда и прибыль появится.

Стоит включить стоп, как трал все сжирает...как не регулировал - не получается...

трал сожрал

Сергей Криушин:

Стоит включить стоп, как трал все сжирает...как не регулировал - не получается...


если вы имеете ввиду trailing stop,то это одно дело,я говорил про stop loss. Но если у вас и stop loss постоянно снимают,то значит ваши точки входа абсолютно не правильны. Скорее всего ваши ордера находятся в зоне набора позиции крупным участником.  Что касается расчета оптимального  стопа или трейлинг стопа,то я всегда делаю расчет через нерку. пять минут и вуаля.

еще сделки с некоторых счетов. Все входы по одному сценарию.
GBPCADM30.png  22 kb
EURGBPM30.png  24 kb
lexflyx:

Хотелось бы ещё про пару GBP/USD послушать мнение от Вас..есть пару ордерочков зависших на 1.3150

чуть позже отпишу_

 
wiktar:

если вы имеете ввиду trailing stop,то это одно дело,я говорил про stop loss. Но если у вас и stop loss постоянно снимают,то значит ваши точки входа абсолютно не правильны. Скорее всего ваши ордера находятся в зоне набора позиции крупным участником.  Что касается расчета оптимального  стопа или трейлинг стопа,то я всегда делаю расчет через нерку. пять минут и вуаля.

Да, круто у Вас все поставлено, до сих пор не могу врубиться в этот крупный капитал, хедж фонды крупные - одни выкупают, когда не надо... другие продают - тоже все наоборот, ну очень всё как-то непривычно, я привык больше по эконом новостям и по технике... а так бы уже наверно давно бы миллионером был бы... да мечтать не вредно - вредно работать на мечту...))))

 
С первым дном на GPBUSD, ищем покупку. И самое главное, помним, второе и третье дно идет в подарок. )
Сергей Криушин:

Да, круто у Вас все поставлено, до сих пор не могу врубиться в этот крупный капитал, хедж фонды крупные - одни выкупают, когда не надо... другие продают - тоже все наоборот, ну очень всё как-то непривычно, я привык больше по эконом новостям и по технике... а так бы уже наверно давно бы миллионером был бы... да мечтать не вредно - вредно работать на мечту...))))

все  в ваших руках. И для того что бы врубиться в этот крупный капитал,нужно либо самому понаблюдать как этот крупный капитал работает,либо обратить внимание на то,что я писал раньше.Если что не понятно ,то спрашивайте.

