FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 232
Либо работать со стопами ,что бы всегда был контроль над убытком.Я своим ребятам всегда говорю-
сделайте контроль над убытками.
Тогда и прибыль появится.
Стоит включить стоп, как трал все сжирает...как не регулировал - не получается...
если вы имеете ввиду trailing stop,то это одно дело,я говорил про stop loss. Но если у вас и stop loss постоянно снимают,то значит ваши точки входа абсолютно не правильны. Скорее всего ваши ордера находятся в зоне набора позиции крупным участником. Что касается расчета оптимального стопа или трейлинг стопа,то я всегда делаю расчет через нерку. пять минут и вуаля.
Хотелось бы ещё про пару GBP/USD послушать мнение от Вас..есть пару ордерочков зависших на 1.3150
чуть позже отпишу_
Да, круто у Вас все поставлено, до сих пор не могу врубиться в этот крупный капитал, хедж фонды крупные - одни выкупают, когда не надо... другие продают - тоже все наоборот, ну очень всё как-то непривычно, я привык больше по эконом новостям и по технике... а так бы уже наверно давно бы миллионером был бы... да мечтать не вредно - вредно работать на мечту...))))
все в ваших руках. И для того что бы врубиться в этот крупный капитал,нужно либо самому понаблюдать как этот крупный капитал работает,либо обратить внимание на то,что я писал раньше.Если что не понятно ,то спрашивайте.