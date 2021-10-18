FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 451

[Удален]  
Darirunu:

Как это началось? скоро коррекцию. ждать,а  вы началось .Врт высший пилотаж))))))

Да, и она будет немаленькая sell only sell now

 
Aleksandr Praslov:

Я думаю, что надо покупать:)

Фунт на последних новостях продолжит рост:)

Это прикол или вы не видите рисунок? Так я же смотрите где купил уже.

[Удален]  
Darirunu:

Согласен. Ваш пилотаж намного выше.

 
Darirunu:

Как это началось? скоро коррекцию. ждать,а  вы началось .Врт высший пилотаж))))))

ага, начались Ваша коррекция и мой флет

а может быть так?

;)))


 

Мартины посливались. Усреднители пока живут

И наш топ попал в затруднительно положение
[Удален]  
Aleksandr Praslov:

Согласен. Ваш пилотаж намного выше.

Darirunu:

Это прикол или вы не видите рисунок? Так я же смотрите где купил уже.

Движение фунта еще не окончено:


 
Aleksandr Praslov:

красавчик

[Удален]  

Полагаю, что можно фиксировать прибыль:)


[Удален]  

великолепная пятница)))  Всем хороших выходных.

 
Viktar DayTrader:
великолепная пятница))) месячный план закрыл с профицитом  более 40%)))  Всем хороших выходных

рано прощаешься,

до магазина небось еще не успел сходить?

;)

