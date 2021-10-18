FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 451
Как это началось? скоро коррекцию. ждать,а вы началось .Врт высший пилотаж))))))
Да, и она будет немаленькая sell only sell now
Я думаю, что надо покупать:)
Фунт на последних новостях продолжит рост:)
Это прикол или вы не видите рисунок? Так я же смотрите где купил уже.
Согласен. Ваш пилотаж намного выше.
ага, начались Ваша коррекция и мой флет
а может быть так?
;)))
Мартины посливались. Усреднители пока живутИ наш топ попал в затруднительно положение
Движение фунта еще не окончено:
красавчик
Полагаю, что можно фиксировать прибыль:)
великолепная пятница))) Всем хороших выходных.
великолепная пятница))) Всем хороших выходных.
рано прощаешься,
до магазина небось еще не успел сходить?
;)