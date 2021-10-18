FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 34
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Они и заработают именно 200 пунктов. Ты сам только что сказал, что нету "старых пунктов". А сам тут же написал 2 (в четырёхзначных котировках) = 200 (в шестизначных котировках). И это действительно верно. Но... заработали они 200 пунктов. Но в шестизначных котировках. В пятизначных они заработали 20, в четырёхзначных заработали 2:
1.0002, 1.00020, 1.000200
Видимо ты так и не понял, что я объяснял ;) Когда будут шестизначные котировки, то два пункта будут такими: 1.000002
Пойми, пункт - это последний разряд в котировке. А не четвёртый знак после запятой.
Скорее всего, мы просто увидим новое жаргонное слово. Наряду с "пипсом" появится ещё какое-нибудь замысловатое название, дабы скрыть за потоком жаргонных непонятных слов своё невежество.
Не, пунктов как раз таки 2 при любых раскладах, а вот новых слов 20 и 200.P.S. Пункт, это эталон такой-же как и грамм. Аптечные весы показывают до мг., но грамм от этого не стал миллиграммом, хотя градация шкалы увеличилась на 1000.
Не, пунктов как раз таки 2 при любых раскладах, а вот новых слов 20 и 200.P.S. Пункт, это эталон такой-же как и грамм. Аптечные весы показывают до мг., но грамм от этого не стал миллиграммом, хотя градация шкалы увеличилась на 10.
Эталон ... Рубли-копейки-гроши ... Всё смешалось в доме Облонских ...
Один пункт - это 1.0000000000001, это 1.0000001, это 1.000001, это 1.00001, это 1.0001, это 1.001, это 1.01, это 1.1, это 1.0. Всё. Пункт не есть час/минута/секунда, его не измеряли и к атомным часам не привязывали. Всё зависит лишь от точности котирования.
И нет тут ни милипунктов, ни микропунктов, ни нанопунктов, ни прочих непонятных градаций. Пункт - это самое минимально-возможное значение в котировке инструмента. Никакая градация никаких шкал ни насколько не увеличивается. Забудь ваши выдуманные для самих же себя понятия. Они что, жизнь улучшают? Только путаницу вносите сами себе своими понятиями. Не ты один такой. Многие следуют стадом за кем-то первым, который не понял, что котирование стало на порядок точнее, и вот он решил, что ввели нечто новое, но без названия, и назвал его пипсом с умной мордой лица. И все с гулом подхватили, важно прицокивая и смакуя новое слово и "новые знания". И пошёл гул по форумам: "пипсы, пипсы, пипсы, тайные знания..." Ага...
Эталон ... Рубли-копейки-гроши ... Всё смешалось в доме Облонских ...
Один пункт - это 1.0000000000001, это 1.0000001, это 1.000001, это 1.00001, это 1.0001, это 1.001, это 1.01, это 1.1, это 1.0. Всё. Пункт не есть час/минута/секунда, его не измеряли и к атомным часам не привязывали. Всё зависит лишь от точности котирования.
И нет тут ни милипунктов, ни микропунктов, ни нанопунктов, ни прочих непонятных градаций. Пункт - это самое минимально-возможное значение в котировке инструмента. Никакая градация никаких шкал ни насколько не увеличивается. Забудь ваши выдуманные для самих же себя понятия. Они что, жизнь улучшают? Только путаницу вносите сами себе своими понятиями. Не ты один такой. Многие следуют стадом за кем-то первым, который не понял, что котирование стало на порядок точнее, и вот он решил, что ввели нечто новое, но без названия, и назвал его пипсом с умной мордой лица. И все с гулом подхватили, важно прицокивая и смакуя новое слово и "новые знания". И пошёл гул по форумам: "пипсы, пипсы, пипсы, тайные знания..." Ага...
А это разве не десятая часть от пункта?
Ладно, большинство вокруг глупые оказывается, и даже ДЦ когда показывают спреды в пунктах, не учитывая десятую его часть, и в новостной ленте врут когда показывают на сколько пунктов изменился актив, и фигура уже не фигура.
Первая сделка в этом году по евро, Я по ней не торгую - только наблюдаю как за индикатором, пара невменяемая.
Побудили открыть позицию объёмы с СМЕ, видно что быки практически скинули позиции
Мой вход с целью в 60пп, риск 8пп, но если цель не будет достигнуть к концу амеросесии, то закрою позицию "как есть", если не вылечу по стопу.
В четверг процентные ставки, если кто забыл)
Первая сделка в этом году по евро, Я по ней не торгую - только наблюдаю как за индикатором, пара невменяемая.
Побудили открыть позицию объёмы с СМЕ, видно что быки практически скинули позиции
Мой вход с целью в 60пп, риск 8пп, но если цель не будет достигнуть к концу амеросесии, то закрою позицию "как есть", если не вылечу по стопу.
В четверг процентные ставки, если кто забыл)
Знаешь ведь как бывает. Только открыл позицию и против тебя пойдет. Может дойдет цена до 1377 и вниз аж до 1310.Как то так)))
А это разве не десятая часть от пункта?
Ладно, большинство вокруг глупые оказывается, и даже ДЦ когда показывают спреды в пунктах, не учитывая десятую его часть, и в новостной ленте врут когда показывают на сколько пунктов изменился актив, и фигура уже не фигура.
Нет. Это последний разряд в котировке EURCAD. Значение одного пункта данного символа равно 0.00001. А десятая часть от одного пункта символа EURCAD будет равна 0.000001.
А фигуры - это тоже абстрактное понятие, которое к ценообразованию не относится, и которое используется трейдерами для обозначения определённой величины изменения цены. Как-то странно, что в трёхзначных котировках ты не возмущён размером фигуры-уже-не-фигуры.
В общем всё понятно - вокруг абстракция, жаргоны и жизнь по понятиям. Хотя раз уж господа привыкли заключать и обобщать всё в своих абстрактных понятиях, то привыкнуть нужно и к разной точности котирования у разных инструментов, а не придумывать понятия для подстраивания под свои придуманные определения.
И даже знаю следующий твой вопрос: "А почему это тогда метаквоты его выделили размером? Он же меньше!!!". Отвечу: чтобы отсечь идиотский запросы с требованием вернуть четырёхзначные отображения котировок, а то глаза разбегаются в поисках привычного четвёртого знака после запятой. Вот для удобства трейдеров, привыкших к четырёхзначным котировкам, и сделали отображение пятого знака в пятизначных котировках меньше размером - чтобы трейдер мог спокойно видеть привычное четырёхзначное котирование.
Первая сделка в этом году по евро, Я по ней не торгую - только наблюдаю как за индикатором, пара невменяемая.
Побудили открыть позицию объёмы с СМЕ, видно что быки практически скинули позиции
Мой вход с целью в 60пп, риск 8пп, но если цель не будет достигнуть к концу амеросесии, то закрою позицию "как есть", если не вылечу по стопу.
В четверг процентные ставки, если кто забыл)
Добрый день, у меня по этой паре 3 сделка, но стоп при таких ситуациях я ставлю чуть ниже:
Начинаем продавать GBPUSD. (После обеда могут загнать еще выше т.к. среда, а могут и не загнать)
Судя по новостям- это абсолютно ненормальная котировка.