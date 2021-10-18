FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 252
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В мае не в мае, но грохнулся на пару тысяч пунктов, минимум. 👍
Так и что думаете, закрыться и спать спокойно :)
или СОВЕТНИК сработает
Да продайте Вы уже EURJPY с целью 122.05 и будет Вам демо-счастье. Сегодня не надо, лучше в понедельник.
Вот так
Спасибо!
я просто видел здесь
по другому фотка открывалась
я разобрался методом тыканья
Ситуация в общем такая. формируется сигнал на продажу.После захода цены под красную линию буду продавать.
! цель внизу.
Ситуация в общем такая. формируется сигнал на продажу.После захода цены под красную линию буду продавать.
! цель внизу.
поддерживаю Вас!