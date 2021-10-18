FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 252

Renat Akhtyamov:
В мае не в мае, но грохнулся на пару тысяч пунктов, минимум. 👍

Так и что думаете, закрыться и спать спокойно :)

 
Я же написал выше - дорога дальняя. А что делать - это дело хозяйское.
 
Aleksandr Klapatyuk:

или СОВЕТНИК сработает 

Да продайте Вы уже EURJPY с целью 122.05 и будет Вам демо-счастье. Сегодня не надо, лучше в понедельник. 

 
Хозяин - барин. 
 
Вот так
[Удален]  
Понедельник день тяжёлый 
Файлы:
MetaTrader_5.png  92 kb
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:
Вот так

Спасибо!

я просто видел здесь 

по другому фотка открывалась 

я разобрался методом тыканья 

 

Ситуация в общем такая. формируется сигнал на продажу.После захода цены под красную линию буду продавать.

! цель внизу.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ситуация в общем такая. формируется сигнал на продажу.После захода цены под красную линию буду продавать.

! цель внизу.

поддерживаю Вас!

Файлы:
eur_gbp.png  55 kb
 
 волотильности сегодня не ждать совсем?(
