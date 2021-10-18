FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 495
Не, евро уже вверх нацелилась
Расскажете мне потом когда мы с этой парой на югах париться будем)))
Хе, 1,1065 это я нарисовал)) После пробития и закрепления вниз))
да не, это я играюсь:
Похоже идем вверх по евро без разворота , возможны две шпильки -быстро вверх на 1.1180 и еще быстрее вниз на 1.0880
когда?
Осталось совсем немного.
Либо я прав либо.....
Можно входить здесь.
Стоп 10-12 п. первая цель 1,1060
НЕ УПУСТИТЕ МОМЕНТ.