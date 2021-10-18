FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 495

Vladimir Baskakov:
Не, евро уже вверх нацелилась

Расскажете мне потом когда мы с этой парой на югах париться будем)))


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Расскажете мне потом когда мы с этой парой на югах париться будем)))


Так уже стартанули на север, не спи
 
Aleksandr Yakovlev:

Хе, 1,1065 это я нарисовал)) После пробития и закрепления вниз))

да не, это я играюсь:


 
Alexxl2008:
Похоже идем вверх по евро без разворота , возможны две шпильки -быстро вверх на 1.1180 и еще быстрее вниз на 1.0880
На 1.1180 или 1.1108 ?
 
На 1.1180
[Удален]  
Можно шифу прикупить
 
30.10 в 10.30 ...
 
Aleksandr Yakovlev:

Расскажете мне потом когда мы с этой парой на югах париться будем)))

когда?
 
У Кукловода деньги на пределе,большие дяди с милиардами заходят в рынок на пробой дневных свечей.Замедленное видео закончилось, впереди 40 часов нормальной работы. До трех ночи в пятницу по Москве .
 
Renat Akhtyamov:
когда?

Осталось совсем немного. 

Либо я прав либо.....

Можно входить здесь.

Стоп 10-12 п. первая цель 1,1060

 НЕ УПУСТИТЕ МОМЕНТ.

