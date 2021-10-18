FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 388

Vasiliy Vilkov:

Одна сделка на недельном может принести больше прибыли чем ваши 100500 сделок в интрадее,проходили знаем...)

Не проходили, а проходишь до сих пор)))

 
sterva:

Я думаю, что рано. 

Все паникуют и прячут активы в металлы и "убежища".

Я сегодня уже была готова золото прикупить.)

Презренный металл я в шорт пустил месте с сильвером)))

 
Всем пока. До завтра.
 

Всем привет. Сегодня.


 

Теперь по Евре...

Вчера прошла экспира по опцам. Цена точно взяла цель от палок на Н1

Там фиксанул свой селл баем. Седня другие границы диапазона с экспирой 4 сентября.

Верхний уровень рядом с целью от палок на Н4. 

Там фиксану свой бай селлом. Если цена протестит нижний уровень по опцам, там добавлю бай с целью верхнего 

уровня на экспирацию 4 сентября:


 
Возможно кому то будет интересно.
 

Улетит Еня завтра в небеса...


 
Всем привет. Жду ену на 105.05 сегодня.
 
              Йена медленным флэтом вниз на 104.53 идет ,раньше понедельника вверх не пойдет.
 
Франк выстрелит вверх на 1.1707 в пятницу скорее всего.
