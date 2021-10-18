FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 388
Одна сделка на недельном может принести больше прибыли чем ваши 100500 сделок в интрадее,проходили знаем...)
Не проходили, а проходишь до сих пор)))
Я думаю, что рано.
Все паникуют и прячут активы в металлы и "убежища".
Я сегодня уже была готова золото прикупить.)
Презренный металл я в шорт пустил месте с сильвером)))
Всем привет. Сегодня.
Теперь по Евре...
Вчера прошла экспира по опцам. Цена точно взяла цель от палок на Н1
Там фиксанул свой селл баем. Седня другие границы диапазона с экспирой 4 сентября.
Верхний уровень рядом с целью от палок на Н4.
Там фиксану свой бай селлом. Если цена протестит нижний уровень по опцам, там добавлю бай с целью верхнего
уровня на экспирацию 4 сентября:
Улетит Еня завтра в небеса...