FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 17

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Ivan Butko:
А я наоборот поднялся. Январь, пока что люблю тебя. Продолжай в том же духе

У меня тоже не плохо)))


 
Sergey Novokhatskiy:

Добрый день, хочу вот такой прогноз... и закупить внизу:

Сергей, ну хоть убей, не вижу захода до ближайшего хая

дело плёвое - всего несколько пунктов, но не вижу

если туда попрет, то будет перехай, иначе никак

 
Evgeniy Chumakov:


По евро не определённое состояния.  По одним индикаторам вверх, по другим вниз.  Но я больше склоняюсь к тенденции роста.

а по другому и быть не может

равновесное состояние покупок и продаж,

на текущий момент объемы равны

 
Aleksandr Yakovlev:

У меня тоже не плохо)))


полтинничек за десять дней, заявка на успех!

 
Ivan Butko:

полтинничек за десять дней, заявка на успех!

Это не показатель. Главное стабильность.

А в слове стабильность очень много составляющих.

1.ММ

2.Холодная голова.

3.Четкое действие по своей ТС.

5. И т.д

 
Ivan Butko:
А я наоборот поднялся. Январь, пока что люблю тебя. Продолжай в том же духе

Процент прироста это хорошо, но в последнюю очередь. 

А в первую очередь важны просадка и % загрузки. Можете обнародовать? :)

 
Nikolai Krylov:

Процент прироста это хорошо, но в последнюю очередь. 

А в первую очередь важны просадка и % загрузки. Можете обнародовать? :)

А там ведь плечо 1:100, загрузка депо будет увеличена. Обычно у всех 1:500 и мол низкая загрузка, странный показатель тогда, если на него обращают внимание при 1:100. 

У меня риск на сделку на одном счете 1%, на другом 5%. На первом 1:100 на втором 1:500. На первом средняя загрузка депо 10%, и просадка тоже 10%. На втором загрузка депо  15%, а просадка пока 10%, но должна быть до 50% и выше, так как в пять раз увеличил риски (разогнать хочу). 

Да в принципе, че я говорю, всё в профиле есть. 

Но, недавно, когда автор советника добавил новую экзотическую валютную пару для торговли, я забыл по инструкции установить ей глобальную переменную (-1), и сов открыл её лотом 2,16. При этом сам по себе риск не увеличился, но загрузка депо бомбанула под 80%, так что теперь я на безопасном счету (первом) имею некрасивую статистику загрузки депо. Человеческий фактор, руки надо выпрямлять. 

 
Ivan Butko:

....
Но, недавно, когда автор советника добавил новую экзотическую валютную пару для торговли, я забыл по инструкции установить ей глобальную переменную (-1), и сов открыл её лотом 2,16. При этом сам по себе риск не увеличился, но загрузка депо бомбанула под 80%, так что теперь я на безопасном счету (первом) имею некрасивую статистику загрузки депо. Человеческий фактор, руки надо выпрямлять. 

Ну нееее, так вообще не имеет смысла стейт в мониторинге держать.

Лучше перезапустить на новом счете.

Лично я бы не подписался - мало ли там в будущем чего бабахнет?
 
Ivan Butko:

А там ведь плечо 1:100, загрузка депо будет увеличена. Обычно у всех 1:500 и мол низкая загрузка, странный показатель тогда, если на него обращают внимание при 1:100. 

У меня риск на сделку на одном счете 1%, на другом 5%. На первом 1:100 на втором 1:500. На первом средняя загрузка депо 10%, и просадка тоже 10%. На втором загрузка депо  15%, а просадка пока 10%, но должна быть до 50% и выше, так как в пять раз увеличил риски (разогнать хочу). 

Да в принципе, че я говорю, всё в профиле есть. 

Но, недавно, когда автор советника добавил новую экзотическую валютную пару для торговли, я забыл по инструкции установить ей глобальную переменную (-1), и сов открыл её лотом 2,16. При этом сам по себе риск не увеличился, но загрузка депо бомбанула под 80%, так что теперь я на безопасном счету (первом) имею некрасивую статистику загрузки депо. Человеческий фактор, руки надо выпрямлять. 

Спасибо за разъяснения!

PS

Я в вашем профиле был и сам все видел. :)

 
Renat Akhtyamov:

Ну нееее, так вообще не имеет смысла стейт в мониторинге держать.

Лучше перезапустить на новом счете.

Лично я бы не подписался - мало ли там в будущем чего бабахнет?

блин, историю жалко, 5 месяцев из жизни...

а мне уже скоро 30

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