FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я наоборот поднялся. Январь, пока что люблю тебя. Продолжай в том же духе
У меня тоже не плохо)))
Добрый день, хочу вот такой прогноз... и закупить внизу:
Сергей, ну хоть убей, не вижу захода до ближайшего хая
дело плёвое - всего несколько пунктов, но не вижу
если туда попрет, то будет перехай, иначе никак
По евро не определённое состояния. По одним индикаторам вверх, по другим вниз. Но я больше склоняюсь к тенденции роста.
а по другому и быть не может
равновесное состояние покупок и продаж,
на текущий момент объемы равны
У меня тоже не плохо)))
полтинничек за десять дней, заявка на успех!
полтинничек за десять дней, заявка на успех!
Это не показатель. Главное стабильность.
А в слове стабильность очень много составляющих.
1.ММ
2.Холодная голова.
3.Четкое действие по своей ТС.
5. И т.д
А я наоборот поднялся. Январь, пока что люблю тебя. Продолжай в том же духе
Процент прироста это хорошо, но в последнюю очередь.
А в первую очередь важны просадка и % загрузки. Можете обнародовать? :)
Процент прироста это хорошо, но в последнюю очередь.
А в первую очередь важны просадка и % загрузки. Можете обнародовать? :)
А там ведь плечо 1:100, загрузка депо будет увеличена. Обычно у всех 1:500 и мол низкая загрузка, странный показатель тогда, если на него обращают внимание при 1:100.
У меня риск на сделку на одном счете 1%, на другом 5%. На первом 1:100 на втором 1:500. На первом средняя загрузка депо 10%, и просадка тоже 10%. На втором загрузка депо 15%, а просадка пока 10%, но должна быть до 50% и выше, так как в пять раз увеличил риски (разогнать хочу).
Да в принципе, че я говорю, всё в профиле есть.
Но, недавно, когда автор советника добавил новую экзотическую валютную пару для торговли, я забыл по инструкции установить ей глобальную переменную (-1), и сов открыл её лотом 2,16. При этом сам по себе риск не увеличился, но загрузка депо бомбанула под 80%, так что теперь я на безопасном счету (первом) имею некрасивую статистику загрузки депо. Человеческий фактор, руки надо выпрямлять.
....
Но, недавно, когда автор советника добавил новую экзотическую валютную пару для торговли, я забыл по инструкции установить ей глобальную переменную (-1), и сов открыл её лотом 2,16. При этом сам по себе риск не увеличился, но загрузка депо бомбанула под 80%, так что теперь я на безопасном счету (первом) имею некрасивую статистику загрузки депо. Человеческий фактор, руки надо выпрямлять.
Ну нееее, так вообще не имеет смысла стейт в мониторинге держать.
Лучше перезапустить на новом счете.Лично я бы не подписался - мало ли там в будущем чего бабахнет?
А там ведь плечо 1:100, загрузка депо будет увеличена. Обычно у всех 1:500 и мол низкая загрузка, странный показатель тогда, если на него обращают внимание при 1:100.
У меня риск на сделку на одном счете 1%, на другом 5%. На первом 1:100 на втором 1:500. На первом средняя загрузка депо 10%, и просадка тоже 10%. На втором загрузка депо 15%, а просадка пока 10%, но должна быть до 50% и выше, так как в пять раз увеличил риски (разогнать хочу).
Да в принципе, че я говорю, всё в профиле есть.
Но, недавно, когда автор советника добавил новую экзотическую валютную пару для торговли, я забыл по инструкции установить ей глобальную переменную (-1), и сов открыл её лотом 2,16. При этом сам по себе риск не увеличился, но загрузка депо бомбанула под 80%, так что теперь я на безопасном счету (первом) имею некрасивую статистику загрузки депо. Человеческий фактор, руки надо выпрямлять.
Спасибо за разъяснения!
PS
Я в вашем профиле был и сам все видел. :)
Ну нееее, так вообще не имеет смысла стейт в мониторинге держать.
Лучше перезапустить на новом счете.Лично я бы не подписался - мало ли там в будущем чего бабахнет?
блин, историю жалко, 5 месяцев из жизни...
а мне уже скоро 30