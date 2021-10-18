FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 480

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Да нужны вы брокеру со своими копейками)))

вы наверное миллионер раз считаете, что у меня копейки?=)

[Удален]  

Добрый вечер! по вашим ТС . мой Эксперт верно открыл позиции ?

Alpari MT5xxx

 
Vladimir Baskakov:
Ради эксперимента, понаоткрывал наобум на демо по всем парам, . Все красные! Как они это делают?
им стыдно..они не угадали
 
vostavchiy-iz-ada:

usd/cad - вверх большой гэп

usd/chf- вверх большой гэп

aud/usd - вниз большой гэп

nzd/usd - вниз большой гэп

сделки заключаем в пятницу в 23:30 (перед закрытием) и оставляем до утра понедельника... прибыль 100%)


ТАК ЖЕ ОТПИСЫВАЕМСЯ СДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

всем удачи!) 

Грешно смеяться над несведующими людьми.

ГЭП? Большой.)

С чего бы это?

Особенно по тихоходным валютам... Обьясните о чем это?

 
Martin Cheguevara:
И хотел бы всем вам сказать огромное, большущее спасибо за то, что вы есть, за то что чем больше вы сливаете, тем меньше на меня свой губительный взгляд брокер обращает и ставит мне "палки в колеса")

приказы задерживаются сверх чем ранее и всё скользит ?

на 90% это самомнение, но бывает к сожалению и наоборот :-)

PS/ кстати, кто-нить знает/помнит наверняка как в последнем предложении правильно расставить запятые ? прямо беда с ними последнее время, ставлю где ни попадя

 
Maxim Kuznetsov:

приказы задерживаются сверх чем ранее и всё скользит ?

на 90% это самомнение, но бывает к сожалению и наоборот :-)

PS/ кстати, кто-нить знает/помнит наверняка как в последнем предложении правильно расставить запятые ? прямо беда с ними последнее время, ставлю где ни попадя

Ну вот вам первый вопрос на сколько уменьшается прибыль за 10 лет при увеличении спрэда в среднем на 1 пункт?) Ответите?)
 
Martin Cheguevara:
Ну вот вам первый вопрос на сколько уменьшается прибыль за 10 лет при увеличении спрэда в среднем на 1 пункт?) Ответите?)

Дебил. 

 
Martin Cheguevara:
Ну вот вам первый вопрос на сколько уменьшается прибыль за 10 лет при увеличении спрэда в среднем на 1 пункт?) Ответите?)

от частоты и объёмов торговли, но примерно на всё :-) Не надо себе льстить, современные роботы с трудом вытягиваются ненамного из спреда.

PS/ спред хитрая штука, он вроде небольшой, но косит всех очень сильно. И потери на спреде больше номинала спреда, но это никому нельзя говорить, иначе заплюют будущие банкроты.

 
Maxim Kuznetsov:

от частоты и объёмов торговли, но примерно на всё :-) Не надо себе льстить, современные роботы с трудом вытягиваются ненамного из спреда.

PS/ спред хитрая штука, он вроде небольшой, но косит всех очень сильно. И потери на спреде больше номинала спреда, но это никому нельзя говорить, иначе заплюют будущие банкроты.

минимум на 5-10% твоя возможная прибыль по твоей стратегии уменьшится за все время.

Я сам обалдел когда просчитал...

средний спред очень сильно влияет на то, заработаешь Ты или потеряешь, конечно нужно учитывать еще и комиссии.


А вся суть в том, что у нас есть движения на BUY и на SELL и это конечно же очевидно НО, если взять отношение номинала всех движений и сделать так:  ((BUY-SELL)/(BUY+SELL))*100 то получится всего +- (2-3%).

То есть преимущество оооочень небольшое, настолько небольшое, что с легкостью перекрывается спредом в 15-18 пунктов на пятизнаке.

Правда если анализировать месячные свечки, то преимущество спредом не перекроется из за огромных движений на этом ТФ.

 
Martin Cheguevara:

минимум на 5-10% твоя возможная прибыль по твоей стратегии уменьшится за все время.

Я сам обалдел когда просчитал...

средний спред очень сильно влияет на то, заработаешь Ты или потеряешь, конечно нужно учитывать еще и комиссии.

1 пункт от 10-ти пунктового спреда, это 10% ; так к слову...

и это вы видимо редко торгуете (частота сделок не велика и большой диапазон) и нет ничего предосудительного, типа локов/усреднений. Мало сделок было, поэтому падение всего 5-10 и вам ещё повезло :-)

линейное увеличение спреда "разносит" амплитуду, сиречь просадку просто в квадратах.

1...473474475476477478479480481482483484485486487...579
Новый комментарий