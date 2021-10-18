FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 480
Да нужны вы брокеру со своими копейками)))
вы наверное миллионер раз считаете, что у меня копейки?=)
Добрый вечер! по вашим ТС . мой Эксперт верно открыл позиции ?
Ради эксперимента, понаоткрывал наобум на демо по всем парам, . Все красные! Как они это делают?
usd/cad - вверх большой гэп
usd/chf- вверх большой гэп
aud/usd - вниз большой гэп
nzd/usd - вниз большой гэп
сделки заключаем в пятницу в 23:30 (перед закрытием) и оставляем до утра понедельника... прибыль 100%)
ТАК ЖЕ ОТПИСЫВАЕМСЯ СДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
всем удачи!)
Грешно смеяться над несведующими людьми.
ГЭП? Большой.)
С чего бы это?
Особенно по тихоходным валютам... Обьясните о чем это?
И хотел бы всем вам сказать огромное, большущее спасибо за то, что вы есть, за то что чем больше вы сливаете, тем меньше на меня свой губительный взгляд брокер обращает и ставит мне "палки в колеса")
приказы задерживаются сверх чем ранее и всё скользит ?
на 90% это самомнение, но бывает к сожалению и наоборот :-)
PS/ кстати, кто-нить знает/помнит наверняка как в последнем предложении правильно расставить запятые ? прямо беда с ними последнее время, ставлю где ни попадя
Ну вот вам первый вопрос на сколько уменьшается прибыль за 10 лет при увеличении спрэда в среднем на 1 пункт?) Ответите?)
Дебил.
Ну вот вам первый вопрос на сколько уменьшается прибыль за 10 лет при увеличении спрэда в среднем на 1 пункт?) Ответите?)
от частоты и объёмов торговли, но примерно на всё :-) Не надо себе льстить, современные роботы с трудом вытягиваются ненамного из спреда.
PS/ спред хитрая штука, он вроде небольшой, но косит всех очень сильно. И потери на спреде больше номинала спреда, но это никому нельзя говорить, иначе заплюют будущие банкроты.
минимум на 5-10% твоя возможная прибыль по твоей стратегии уменьшится за все время.
Я сам обалдел когда просчитал...
средний спред очень сильно влияет на то, заработаешь Ты или потеряешь, конечно нужно учитывать еще и комиссии.
А вся суть в том, что у нас есть движения на BUY и на SELL и это конечно же очевидно НО, если взять отношение номинала всех движений и сделать так: ((BUY-SELL)/(BUY+SELL))*100 то получится всего +- (2-3%).
То есть преимущество оооочень небольшое, настолько небольшое, что с легкостью перекрывается спредом в 15-18 пунктов на пятизнаке.
Правда если анализировать месячные свечки, то преимущество спредом не перекроется из за огромных движений на этом ТФ.
1 пункт от 10-ти пунктового спреда, это 10% ; так к слову...
и это вы видимо редко торгуете (частота сделок не велика и большой диапазон) и нет ничего предосудительного, типа локов/усреднений. Мало сделок было, поэтому падение всего 5-10 и вам ещё повезло :-)
линейное увеличение спреда "разносит" амплитуду, сиречь просадку просто в квадратах.