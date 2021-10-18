FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 309

Всем привет!

как то в начале недели - ляпнул что должна дойти до цели. EURCADH2

EURCADH2

рановато - наверное ещё говорить.

но вроде хочет - верх GBPUSDH1

GBPUSDH1

Aleksandr Klapatyuk:

рановато - наверное ещё говорить.

но вроде хочет - верх GBPUSDH1


борьба идёт 

как сиреневую линию - перепрыгнет . может и вверх пойти

GBPUSDM30 

EurGbp . Sell- 0,8910 TP-0,8870
 

с последнего скриншота по позициям не каких изменений, ждем


 

Интересно, чем движение закончится


 
Mr.Anamaliy:

Интересно, чем движение закончится


фиксируй прибыль и пропей, пока не поздно!)) пятница же, это подарок на пятницу сделал бог алкоголя)

 
Maxim Romanov:

фиксируй прибыль и пропей, пока не поздно!)) пятница же, это подарок на пятницу сделал бог алкоголя)

+++++!

 
Aleksandr Klapatyuk:

не чё так. сегодня игра.

мой немного хуже - вашего результата 


ждем, пока минус 1200 отработается!и по той-же схеме пятница - бар))

 

Всем доброго утра уважаемые трейдеры.

Какие мысли по поводу развития сценарий сегодня по разным валютным парам?)))

Давайте обсудим.

