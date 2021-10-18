FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 309
Всем привет!
как то в начале недели - ляпнул что должна дойти до цели. EURCADH2
рановато - наверное ещё говорить.
но вроде хочет - верх GBPUSDH1
борьба идёт
как сиреневую линию - перепрыгнет . может и вверх пойти
с последнего скриншота по позициям не каких изменений, ждем
Интересно, чем движение закончится
фиксируй прибыль и пропей, пока не поздно!)) пятница же, это подарок на пятницу сделал бог алкоголя)
+++++!
не чё так. сегодня игра.
мой немного хуже - вашего результата
ждем, пока минус 1200 отработается!и по той-же схеме пятница - бар))
Всем доброго утра уважаемые трейдеры.
Какие мысли по поводу развития сценарий сегодня по разным валютным парам?)))
Давайте обсудим.