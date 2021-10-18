FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 57
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Вот такой сегодня рынок
Вам звонили с ФРС и сообщили об этом?
СМС-кой дал указания :-)
Движение, также не закончено, но 3668 пунктов в кармане...
Селл эпопею Канадца закончил.
И есть бай сигнал, Добро пожаловать в компашку!!!
это классический
брюшко должно быть посолиднее и тогда :
рано или поздно рынок сдастся :-)
это инсандерская информация я вам по секрету все больше не поделюсь
все не хотели солить ходите голодными
а весной-то как повеяло...
не успел закончится январь, а уже обострения
Доброе утро) вчерашний день принес ожидаемую прибыль. верхняя сделка закрыта для фиксации прибыли( доход нужно фиксировать и получать от него удовольствие),и после подтверждения наличия интереса крупного капитала еще раз была открыта сделка sell. Хороших торгов!
Нашел точку входа. 10 пп. уже мои. Еде дальше)))
Будет 2 вход в точке 2
Нашел точку входа. 10 пп. уже мои. Еде дальше)))
Будет 2 вход в точке 2
Еще чуточку вверх.
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
sterva, 2019.01.24 15:50
Есть и название этому безобразию "чаша" или что то вроде того. Лучше отложками вниз.)
Давно приметила, но пока страшновато.)
Еще чуточку вверх.
Давно приметила, но пока страшновато.)
По сути там сопротивление на уровне 1,3200. Я беру свои несколько пунктов и жду когда выстрелит вниз не выбивая БУ.
Как то так)))
К примеру фунт канадец жду срабатывания лимитника на юг в районе 1,7300 с целью 1,7070
Только что сработал лимитник на юг с целью 140,70