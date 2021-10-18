FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 57

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Вот такой сегодня рынок


 
Vitaly Muzichenko:

Вам звонили с ФРС и сообщили об этом?

СМС-кой дал указания :-)

 
Lesorub:

Движение, также не закончено, но 3668 пунктов в кармане...

Селл эпопею Канадца закончил.

И есть бай сигнал, Добро пожаловать в компашку!!!

это классический

брюшко должно быть посолиднее и тогда :

рано или поздно рынок сдастся :-)

 
5drakon:
это инсандерская информация я вам по секрету все больше не поделюсь
Инcандеры в курсе ? или чисто между нами..
 
5drakon:
все не хотели солить ходите голодными

а весной-то как повеяло...

не успел закончится январь, а уже обострения

[Удален]  
Доброе утро) вчерашний день принес ожидаемую прибыль. верхняя сделка закрыта для фиксации прибыли( доход нужно фиксировать и получать от него удовольствие),и после подтверждения наличия интереса крупного капитала еще раз была открыта сделка sell. Хороших торгов!
 
wall_street21m:
Доброе утро) вчерашний день принес ожидаемую прибыль. верхняя сделка закрыта для фиксации прибыли( доход нужно фиксировать и получать от него удовольствие),и после подтверждения наличия интереса крупного капитала еще раз была открыта сделка sell. Хороших торгов!
Объясните пожалуйста, что вы понимаете под подтверждением наличия интереса и предполагаемым последующим направлением движения цены (поиск ответа в указанных направлениях, пока не дал вразумительного результата, так-как слишком много информации и очень часто она противоречива)? Если применять VSA, то это более менее понятно, но вы торгуете "чистый" график...
 

Нашел точку входа. 10 пп. уже мои. Еде дальше)))

Будет 2 вход в точке 2

 
Aleksandr Yakovlev:

Нашел точку входа. 10 пп. уже мои. Еде дальше)))

Будет 2 вход в точке 2

Еще чуточку вверх.

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019

sterva, 2019.01.24 15:50

упс

Есть и название этому безобразию "чаша" или что то вроде того. Лучше отложками вниз.)


 

Давно приметила, но пока страшновато.)

 
sterva:

Еще чуточку вверх.


 

Давно приметила, но пока страшновато.)

По сути там сопротивление на уровне 1,3200. Я беру свои несколько пунктов и жду когда выстрелит вниз не выбивая БУ.

Как то так)))

К примеру фунт канадец жду срабатывания лимитника на юг в районе 1,7300 с целью 1,7070

Только что сработал лимитник на юг с целью 140,70

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