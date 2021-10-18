FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 44
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Да это понятно. Я вопрос хозяину скрина вопрос задал. Почему открыл сделку на 1 баре. Хотя 2 бар ничем не отличается от 1. Хотелось бы его ответ услышать.
Теперт смотри его сделку по Ауди, пост 399
Вход по палкам (как пишут в толмутах), стоп за ближайший хай
только профита там с гулькин нос.
Если вообще не лось в профите...
В общем, дрыны рулят рынком!
Теперт смотри его сделку по Ауди, пост 399
Вход по палкам (как пишут в толмутах), стоп за ближайший хай
только профита там с гулькин нос.
Если вообще не лось в профите...
Спасибо за сравнение. Теперь понятно.
По моим предположениям подойдем к 0,7322.
Ренка,привет! Давай делать бота веериста. На м15 глаза вылазят и от компа не отойти. Вот гонял в тестере,насколько успевал выдержать алгоритм. Ни одного убытка. Если да,переходим в личку. Проблемы будут-импульсы. Думаю.
Глядя на график просто воодушевись,одной динамической тонкости алгоритма на графике не видно.
Нефть М15:
Период тестирования маленький, поэтому.
Торгуется противотренд, как я понял.
А теперь накинь веер на этот скрин, в его левую часть и попробуй спрогнозировать исход такой торговли.
И с огромной уверенностью я тебе скажу, что там вкладывались и соответственно рынок высосал из клиента огромные деньги, причем клиент покупал сетью в противотренд.
В общем, дрыны рулят рынком!
Да это понятно. Я вопрос хозяину скрина вопрос задал. Почему открыл сделку на 1 баре. Хотя 2 бар ничем не отличается от 1. Хотелось бы его ответ услышать.
Теперт смотри его сделку по Ауди, пост 399
Вход по палкам (как пишут в толмутах), стоп за ближайший хай
только профита там с гулькин нос.
Если вообще не лось в профите...
В общем, дрыны рулят рынком!
И покупатель набрал свой объем. Большие бары создал продавец,когда выходил из позиции.
Поясните.
никакой паники на рынке не было. У продавца и у покупателя есть точка безубытка. На которой и закрываются все сделки. И минус и плюс. Для начала движения покупатель или продавец набирает объем маленькими объемами,но много. именно тогда мы и видим маленькие свечи/бары.При выходе из позиции по тем или иным причинам покупатель или продавец выходит сразу всем объемом.Поэтому и видим большие бары. Выход практически всегда происходит по точке безубытка.
Сравнил картинку и ответ и ни чего не понял, но задам ещё один вопрос.
Радует что есть вопросы) по поводу непонимания картинки- вы не сможете так вот сразу все осмыслить. Но зато есть куда расти)))
По поводу вопроса "зачем выходить в точке беЗУбытка?"Для того что бы не терять деньги. Крупный капитал не теряет свои деньги на рынке.
Поясню более понятно_ > представим что есть рынок где продают яблоки. На рынке присутсвуют как крупные покупатели и продавцы,та ки мелкие.
Самый крупный из покупателей решил поднять цену яблок. Как он это может сделать? самым простым способом- создать ажиотаж и показать что на яблоки большой спрос)
Но для того что бы начать это делать ,покупателю необходимо набрать объем яблок для последующей продажи по более высокой цене.
Для того что бы не вызывать ажиотаж раньше времени,покупатель покупает яблоки маленькими партиями. Когда объем набран,то покупатель объявляет о себе)) и рынок поднимает цену) Теперь кто поднимает цену?> те продавцы яблок,которые продали объем покупателю) Они просто понимают,что если не откупят назад свои яблоки,то будут покупать по более высокой цене,что приведет к убыткам. И продавцы начинают возвращать свои проданные яблоки(,объемы) скупая сразу все то что продали. Вот тогда и возникают большие бары/свечи. ))) Надеюсь нить не потеряли)) Как происходит выход по безубытку,)+> продавец продал 1 яблоко по 2р ,потом 2 яблока по 1.5р и еще 1 яблоко по 1р.Теперь простая математика - 4 яблока за 6 рублей. Значит что бы не потрять свои деньги продавцу необходимо откупить назад яблоки до цены 1.5 рубля. Цена 1.5 рубля и есть точка безубытка(6 рублей делим на 4 яблока= средняя цена яблока 1.5р) Так как продавец понял что на рынок пришел покупатель,который объявил о себе( как это увидеть,об этом позже),и продавец понимает что цена будет расти( так как есть спрос) и продавцу нужно начать выходить из сделки(откупать свои яблоки и свой объем) от цены в 1 рубль,до цены 1.5р. что бы выйти в плюс или в ноль. Все что выше 1.5рубля для продавца это убыток.Главное не потерять.Продавец и начинает скупать свой объем сразу .Что вызывает ажиотаж и спрос))) и цена улетает вверх) Что не понятно,спрашивайте) Как видим ни ганны ни веера,ни фибо тут не участвуют) Все индикаторы для того,что бы отвлечь вас от истинного положения дел.