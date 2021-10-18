FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 44

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Aleksandr Yakovlev:

Да это понятно. Я вопрос хозяину скрина вопрос задал. Почему открыл сделку на 1 баре. Хотя 2 бар ничем не отличается от 1. Хотелось бы его ответ услышать.

Теперт смотри его сделку по Ауди, пост 399

Вход  по палкам (как пишут в толмутах), стоп за ближайший хай

только профита там с гулькин нос.

Если вообще не лось в профите...


В общем, дрыны рулят рынком!

 
Lesorub:

Теперт смотри его сделку по Ауди, пост 399

Вход  по палкам (как пишут в толмутах), стоп за ближайший хай

только профита там с гулькин нос.

Если вообще не лось в профите...

Спасибо за сравнение. Теперь понятно. 

По моим предположениям подойдем к  0,7322.

 
Vadens:

Ренка,привет! Давай делать бота веериста. На м15 глаза вылазят и от компа не отойти. Вот гонял в тестере,насколько успевал выдержать алгоритм. Ни одного убытка. Если да,переходим в личку. Проблемы будут-импульсы. Думаю.

Глядя на график просто воодушевись,одной динамической тонкости алгоритма на графике не видно.

Нефть М15:

Период тестирования маленький, поэтому.

Торгуется противотренд, как я понял.

А теперь накинь веер на этот скрин, в его левую часть и попробуй спрогнозировать исход такой торговли.

И с огромной уверенностью я тебе скажу, что там вкладывались и соответственно рынок высосал из клиента огромные деньги, причем клиент покупал сетью в противотренд.


 
Lesorub:


В общем, дрыны рулят рынком!

Чего-то я совсем запутался кто/что рулит рынком дрыны или кукл ?
:D
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Да это понятно. Я вопрос хозяину скрина вопрос задал. Почему открыл сделку на 1 баре. Хотя 2 бар ничем не отличается от 1. Хотелось бы его ответ услышать.

добрый день. Я не торгую по барам,по индикаторам и не использую остальные "граали". Торгую только чистый график и цену. Инструмент всегда показывает кто есть на рынке. Сделка была открыта в тот момент,когда было  видно что распределение позиции продавца прошло успешно. И покупатель набрал свой объем. Большие бары создал продавец,когда выходил из позиции.  Поясню- все понимают что кто то продает а кто то покупает,и если участник продавал,то для закрытия позиции ему нужно купить)  Если вы продали евро за доллары,то что бы вам совершить закрытие позиции  нужно уже купить евро за доллары. Так как и продавец и покупатель крупные участники,и выход из позиции продавца означает что продавец стал покупать инструмент,что и вызвало импульс. Другое дело как уметь увидеть крупный капитал,увидеть кто сильнее и увидеть точку входа. Об этом как нибудь  позже)
[Удален]  
Lesorub:

Теперт смотри его сделку по Ауди, пост 399

Вход  по палкам (как пишут в толмутах), стоп за ближайший хай

только профита там с гулькин нос.

Если вообще не лось в профите...


В общем, дрыны рулят рынком!

вы очень заблуждаетесь_)) вы пытаетесь притянуть к цене палки,елки,веера,крылья,ноги,головы плечи)))) это  все ерунда и создано что бы отвлечь вас от самого главного.От цены. Я не буду вступать в полемику и что либо доказывать_) Я в торговле с 2010 года.И поверьте,прошел все эти ваши фибо и остальные "граали" . Есть люди которым интересно видеть рынок,видеть на графике распределение сил и видеть свои точки входа и цели И я стараюсь им помочь и не делаю тайн.  Хороших торгов)
 
wall_street21m:
И покупатель набрал свой объем. Большие бары создал продавец,когда выходил из позиции.  
Поясните.
Я правильно понял что на рынке была паника и продавец закрывал селл по любой цене?
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Nikolai Krylov:
Поясните.
Я правильно понял что на рынке была паника и продавец закрывал селл по любой цене?
никакой паники на рынке не было. У продавца и у покупателя есть точка безубытка. На которой и закрываются все сделки. И минус и плюс. Для начала движения покупатель или продавец набирает объем маленькими объемами,но много. именно тогда мы и видим маленькие свечи/бары.При выходе из позиции по тем или иным причинам покупатель или продавец выходит сразу всем объемом.Поэтому и видим большие бары. Выход практически всегда происходит по точке безубытка.
 
wall_street21m:
никакой паники на рынке не было. У продавца и у покупателя есть точка безубытка. На которой и закрываются все сделки. И минус и плюс. Для начала движения покупатель или продавец набирает объем маленькими объемами,но много. именно тогда мы и видим маленькие свечи/бары.При выходе из позиции по тем или иным причинам покупатель или продавец выходит сразу всем объемом.Поэтому и видим большие бары. Выход практически всегда происходит по точке безубытка.
Сравнил картинку и ответ и ни чего не понял,  но задам ещё один вопрос.
Зачем всегда выходить на точке безубытка?
[Удален]  
Nikolai Krylov:
Сравнил картинку и ответ и ни чего не понял,  но задам ещё один вопрос.
Зачем всегда выходить на точке безубытка?

Радует что есть вопросы) по поводу непонимания картинки-  вы не сможете так вот сразу все осмыслить. Но зато есть куда расти)))

По поводу вопроса "зачем выходить в точке беЗУбытка?"Для того что бы не терять деньги. Крупный капитал не теряет свои деньги на рынке.

Поясню более понятно_ > представим что есть рынок где продают яблоки. На рынке присутсвуют как крупные покупатели и продавцы,та ки мелкие.

Самый крупный из покупателей решил поднять цену яблок. Как он это может сделать? самым простым способом- создать ажиотаж и показать что на яблоки большой спрос)

Но для того что бы начать это делать ,покупателю необходимо набрать объем яблок для последующей продажи по более высокой цене.

Для того что бы не вызывать ажиотаж раньше времени,покупатель покупает яблоки маленькими партиями. Когда объем набран,то покупатель объявляет о себе)) и рынок поднимает цену) Теперь кто поднимает цену?>  те продавцы яблок,которые продали объем покупателю) Они просто понимают,что если не откупят назад свои яблоки,то будут покупать по более высокой цене,что приведет к убыткам. И продавцы начинают возвращать свои проданные яблоки(,объемы) скупая сразу все  то что продали. Вот  тогда и возникают большие бары/свечи. ))) Надеюсь нить не потеряли))  Как происходит выход по безубытку,)+> продавец продал 1 яблоко по 2р ,потом 2 яблока по 1.5р и еще 1 яблоко по 1р.Теперь простая математика - 4 яблока за 6 рублей. Значит что бы не потрять свои деньги продавцу необходимо откупить назад яблоки до цены 1.5 рубля. Цена 1.5 рубля и есть точка безубытка(6 рублей делим на 4 яблока= средняя цена яблока 1.5р) Так как продавец понял что на рынок пришел покупатель,который объявил о себе( как это увидеть,об этом позже),и продавец понимает что цена будет расти( так как есть спрос) и продавцу нужно начать выходить из сделки(откупать свои яблоки и свой объем) от цены в 1 рубль,до цены 1.5р. что бы выйти в плюс или в ноль. Все  что выше 1.5рубля для продавца это убыток.Главное не потерять.Продавец и начинает скупать свой  объем сразу .Что вызывает ажиотаж и спрос))) и цена улетает вверх) Что не понятно,спрашивайте) Как видим ни ганны ни веера,ни фибо тут не участвуют) Все индикаторы для того,что бы отвлечь вас от истинного положения дел.

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