FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 120

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Предположительно формируется w-5 КДТ . 

 
Lesorub:

Посмотрел... Чет там висит в полуавтомате ограничение по работе.

У вас работает скальпер?

Полуавтомат кнопочный на МТ5 постоянно, там в теме есть...удобно все на кнопках...руками часто добирать приходится, а гасить только кнопкой...хотя может эта свобода и приводит к сливу...))

а ограничения это к Волчанскому... он с самого начала сказал что его на МТ4  будет на месяц для заманухи... остальное за деньги... так-то начало было не плохое, он его сделал в канале по зонам вероятности - первые зоны брали больше, вторые по меньше, перед стоповой - вообще меньше...

 

Н-6 просматривается фигура ТА "голова-плечи" , Н-3 есть несколько вариантов альтернативной разметки в расширяющейся структуре т.е. в неопределенных ситуациях лучше акцентировать внимание на уровнях .

 
Veniamin Skrepkov:

Н-6 просматривается фигура ТА "голова-плечи" , Н-3 есть несколько вариантов альтернативной разметки в расширяющейся структуре т.е. в неопределенных ситуациях лучше акцентировать внимание на уровнях .

Спасибо, внушает...мрачновато, но что-то в этом есть из преисподней...короче, конец света от Дастара...и да прибудет с вами сила!!!

 

В какую сторону будет "выход" из треугольника ?  Потенциал движения по w-1 .

 
 
У кого-нибудь есть сигнал на продажу ены? А то руки чешутся нажать кнопку продать :)))
 
Aleksandr Yakovlev:
рад что ты возвращаешься в строй )
Фибо у тебя интересная...
 
Nikolai Krylov:
У кого-нибудь есть сигнал на продажу ены? А то руки чешутся нажать кнопку продать :)))

Не спеши. Должен быть ретест. Подойдет к цене 111.85 тогда продавай. Если уйдет выше свечей пунктов на 15, жди. Не входи. На 30 мин. графике возле цены 111.85  +- 3 пункта, до закрытия свечи 10-15 сек. открывай на селл.

Стоп 112.267. ТП 94.429.    Треллингом и ручным перетаскиванием не пользуйся. просто дождись.

 Мне потом бонус на карту кинешь)))))

 
timur1982:
рад что ты возвращаешься в строй )
Фибо у тебя интересная...

Может через пару недель открою сигнал и тебе в личку скину сделки с торговли не более 3 пар подряд. Думаю ты будешь удивлен. 

Счет всего с 42 долларов.

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