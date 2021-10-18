FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 120
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Предположительно формируется w-5 КДТ .
Посмотрел... Чет там висит в полуавтомате ограничение по работе.
У вас работает скальпер?
Полуавтомат кнопочный на МТ5 постоянно, там в теме есть...удобно все на кнопках...руками часто добирать приходится, а гасить только кнопкой...хотя может эта свобода и приводит к сливу...))
а ограничения это к Волчанскому... он с самого начала сказал что его на МТ4 будет на месяц для заманухи... остальное за деньги... так-то начало было не плохое, он его сделал в канале по зонам вероятности - первые зоны брали больше, вторые по меньше, перед стоповой - вообще меньше...
Н-6 просматривается фигура ТА "голова-плечи" , Н-3 есть несколько вариантов альтернативной разметки в расширяющейся структуре т.е. в неопределенных ситуациях лучше акцентировать внимание на уровнях .
Н-6 просматривается фигура ТА "голова-плечи" , Н-3 есть несколько вариантов альтернативной разметки в расширяющейся структуре т.е. в неопределенных ситуациях лучше акцентировать внимание на уровнях .
Спасибо, внушает...мрачновато, но что-то в этом есть из преисподней...короче, конец света от Дастара...и да прибудет с вами сила!!!
В какую сторону будет "выход" из треугольника ? Потенциал движения по w-1 .
У кого-нибудь есть сигнал на продажу ены? А то руки чешутся нажать кнопку продать :)))
Не спеши. Должен быть ретест. Подойдет к цене 111.85 тогда продавай. Если уйдет выше свечей пунктов на 15, жди. Не входи. На 30 мин. графике возле цены 111.85 +- 3 пункта, до закрытия свечи 10-15 сек. открывай на селл.
Стоп 112.267. ТП 94.429. Треллингом и ручным перетаскиванием не пользуйся. просто дождись.
Мне потом бонус на карту кинешь)))))
рад что ты возвращаешься в строй )
Может через пару недель открою сигнал и тебе в личку скину сделки с торговли не более 3 пар подряд. Думаю ты будешь удивлен.
Счет всего с 42 долларов.