FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 415
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ТР по нему где у Вас?
Пока только точка входа нащупалась, ТР по нему позже определится, главное вовремя влезть)))
Мне кажется более перспективнее киви брать против бакса, сегодня Путин сказал что скоро омерике кирдык)))http://www.profinance.ru/news/2019/10/02/bup2-putin-dejstviya-ssha-podryvayut-doverie-k-dollaru-i-skoro-oni-grokhnutsya.html
Пока только точка входа нащупалась, ТР по нему позже определится, главное вовремя влезть)))
В том и дело. Есть точка входа в бай (при входе с отката) краткосрочная с тп 1.336. Возможно речь про средний срок(тогда вниз).
В том и вопрос.
ТР по нему где у Вас?
В том и дело. Есть точка входа в бай (при входе с отката) краткосрочная с тп 1.336. Возможно речь про средний срок(тогда вниз).
В том и вопрос.
У меня 50% сделок интрадей... Если не больше...
Есть такое дело)И голду отложку выставил по 1501.35 селл на небольшой отскок...
Думаю отскочит до 1485-1483, а потом опять в рост.
Всем привет. Вижу подобное развитие ситуации по еве.
По фунту как то так.
По канадцу как то так