Строю по паре новозеландца с йеной планы на отскок цены с альтернативой северной и мысли подъема возникли из-за моих анализов недельных с ценой закрытия свечи 67.30 за неделю и следом было открытие все той же недельной 67.45 или двух предпоследних свечей, где они отталкивались с нижних мест расположения, то на завтра вполне вероятно быки сделают продолжение отката к верху.
 
sterva:

ТР по нему где у Вас?

Пока только точка входа нащупалась, ТР по нему позже определится, главное вовремя влезть)))

 
Konstantin Lebedev:
Мне кажется более перспективнее киви брать против бакса, сегодня Путин сказал что скоро омерике кирдык)))

http://www.profinance.ru/news/2019/10/02/bup2-putin-dejstviya-ssha-podryvayut-doverie-k-dollaru-i-skoro-oni-grokhnutsya.html
 
Vasiliy Vilkov:

В том и дело. Есть точка входа в бай (при входе с отката) краткосрочная с тп 1.336. Возможно речь про средний срок(тогда вниз).

В том и вопрос.

sterva:

1.31
 
sterva:

У меня 50% сделок интрадей... Если не больше...

 
Vasiliy Vilkov:

Есть такое дело)

И голду отложку выставил по 1501.35 селл на небольшой отскок...

Думаю отскочит до 1485-1483, а потом опять в рост.

 

Всем привет. Вижу подобное развитие ситуации по еве.


 

По фунту как то так.


 

По канадцу как то так


