FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 159
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Фунт сюда:
Фунт сюда:
недели через 2 - 3 если евра/усд и ена свалятся, то фунт конечно выстрелит
Фунт сюда:
1.32 позорно не прошили(жаль), куда выше то? А дальний(древний) родственник "Султонов`а" вообще диапазон показывает. Кефирчику надо с маринованными огурцами (уксусом), может пробздица.;)
недели через 2 - 3 если евра/усд и ена свалятся, то фунт конечно выстрелит
На фунт сейчас больше политика влияет, чем экономика.
По фунтяре весь мир в раздумьях - куда торговать никто не знает.
Пара торгуется у "границы" области сопротивления 111.300 - 111.000 , а) коррекция в) продолжение лонг ( прогноз с учетом S\R).
Пара торгуется у "границы" области сопротивления 111.300 - 111.000 , а) коррекция в) продолжение лонг ( прогноз с учетом S\R).