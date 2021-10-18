FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 159

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По фунту похоже отсрочку соорудили... согласились до 22 мая... тянуть кота за хвост...
 

Фунт сюда:


 
Vitaly Muzichenko:

Фунт сюда:


недели через 2 - 3 если евра/усд и ена свалятся, то фунт конечно выстрелит

 
Vitaly Muzichenko:

Фунт сюда:

1.32 позорно не прошили(жаль), куда выше то? А дальний(древний) родственник "Султонов`а" вообще диапазон показывает.  Кефирчику надо с маринованными огурцами (уксусом), может пробздица.;)

 
Сергей Криушин:

недели через 2 - 3 если евра/усд и ена свалятся, то фунт конечно выстрелит

На фунт сейчас больше политика влияет, чем экономика.

 
По фунтяре весь мир в раздумьях - куда торговать никто не знает.
 
Renat Akhtyamov:
По фунтяре весь мир в раздумьях - куда торговать никто не знает.
думаю ещё заходик вниз сделает, и будет болтаться там, пока не решиться ситуация с брекситом.
Такой себе способ давления.
 

Пара торгуется у "границы" области сопротивления 111.300 - 111.000 , а) коррекция в) продолжение лонг ( прогноз с учетом S\R). 

 
Veniamin Skrepkov:

Пара торгуется у "границы" области сопротивления 111.300 - 111.000 , а) коррекция в) продолжение лонг ( прогноз с учетом S\R). 

а что Вы скажите про  пару фунт доллар, фунт ена ?
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